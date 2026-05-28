Perú.- Perú y Paraguay refuerzan cooperación en materia penitenciaria para enfrentar hacinamiento

Andina/Ministro De Justicia Y Derechos Humanos,

Lima 29 May. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Jiménez Borra, inició hoy su agenda oficial en Paraguay con una reunión bilateral con su homólogo de ese país, Rodrigo Nicora Villamayor, en el marco del encuentro de países integrantes del Mercosur.

Durante la cita, desarrollada en la sede del Ministerio de Justicia de Paraguay, ambas autoridades abordaron los principales desafíos del sistema penitenciario, con especial énfasis en las acciones para enfrentar el hacinamiento y fortalecer la gestión de los establecimientos penales en sus respectivos países.

En ese contexto, el titular del Minjusdh expresó su interés por conocer de cerca la realidad penitenciaria paraguaya e invitó de manera oficial a su homólogo a visitar el Perú, con el fin de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en esta materia.

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Asimismo, compartió las experiencias del Perú en la implementación de la Justicia Móvil, mecanismo que acerca los servicios judiciales a las poblaciones más vulnerables y en la ejecución del Plan Nacional de Deshacinamiento, orientado a reducir la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de seguridad y gestión penitenciaria.

Por su parte, el ministro paraguayo destacó el gesto del Perú y compartió los avances del nuevo modelo de gestión penitenciaria implementado en su país, tras el proceso de reordenamiento del sistema, orientado a mejorar la seguridad y las condiciones de reclusión.Reunión de trabajoComo muestra de integración cultural y del enfoque de reinserción social que impulsa el Perú, el ministro Luis Jiménez Borra entregó a su par paraguayo un Torito de Pucará, elaborado por internos del programa Cárceles Productivas, iniciativa que promueve el trabajo penitenciario como herramienta para la rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Como parte de la jornada, el titular del Minjusdh sostuvo una reunión de trabajo con la embajadora del Perú en Paraguay, María Antonia Masana García, orientada a afinar la participación peruana en los encuentros multilaterales del bloque regional y consolidar una agenda alineada a los intereses nacionales.

La participación del Perú en estas reuniones internacionales forma parte de su estrategia para promover una justicia más accesible, fortalecer la seguridad ciudadana y consolidar alianzas que contribuyan a enfrentar de manera más eficaz los desafíos comunes que afectan a la región.

(FIN) NDP/HTC/FHG