Perú.- Perú participará en reunión de ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, a la República del Paraguay, del 28 al 31 de mayo, para participar en la LXIII Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados, que se realizará en Asunción.

La autorización, oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2519371-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema N° 162-2026-PCMpublicada en una edición extraordinaria de las Normas Legales de El Peruano, precisa que el ministro tambiénsostendrá una reunión de trabajo con la Embajada de Perúpara coordinar la participación de la delegación peruana en el evento.

Además, se tiene previstauna reunión con el señor Ministro de Justicia de la República del Paraguay, Rodrigo Nicora, para abordar temas comunes a ambas instituciones, como la cooperación en temas penitenciarios y de justicia en ambos países.

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La agenda de trabajo incluyevisitas técnicas a algunos centros penitenciarioscon la finalidad de conocer las experiencias y el funcionamiento del sistema penitenciario paraguayo.

En consecuencia, “resulta de interés nacional autorizar el viaje del señor Luis Enrique Jiménez Borra, Ministro Justicia y Derechos Humanos, para que participe en las mencionadas actividades”, precisa la RS en su considerando.

Durante la ausencia del país del titular de Justicia,dicho despacho será encargado por la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabas Kajatt.

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La resolución suprema lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, y el titular de Justicia, Luis Jiménez Borra.

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