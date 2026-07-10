Perú.- Perú participó en la Conferencia Regional de Seguridad en Martinica

Andina/Perú Participa En La Conferencia Regional

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

Una delegación peruana conformada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Devida y Sunat, participó del 29 de junio al 3 de julio, en la Conferencia Regional de Seguridad celebrada en Fort-de-France, capital de la Martinica, por invitación del Gobierno de Francia en su calidad de presidente rotatorio del G7.

Esta cita internacional para América Latina y el Caribe, centrada en los desafíos de seguridad regionales, abordó ejes críticos como la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y la seguridad marítima y portuaria. Se intercambiaron experiencias, formularon acuerdos, entre otros aspectos de relevancia para enfrentar los diversos ilícitos que afectan a la región.

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El encuentro inició con el Seminario Internacional para los países de América Latina y el Caribe (SIALC 2026), donde se realizó un diagnóstico técnico y operativo sobre los desafíos de la región en el combate al narcotráfico y las redes criminales. La delegación peruana participó en los paneles dedicados a los acuerdos de seguridad regional y la protección portuaria, compartiendo buenas prácticas.

Los días 2 y 3 de julio, los resultados del SIALC 2026 fueron elevados a la Conferencia Regional de Seguridad. En esta instancia, el Perú, junto a la mayoría de los países participantes, suscribió “El Llamado de la Martinica”, un compromiso orientado a fortalecer la cooperación entre Francia, Europa y los países de nuestra región para enfrentar los desafíos comunes como las diversas rutas y modalidades del narcotráfico.

Los eventos, realizados en la Universidad de Las Antillas en Fort-de-Franc, contaron con la presencia de altos funcionarios franceses, entre ellos, los ministros de Europa y de Asuntos Extranjeros, de los Territorios de Ultramar, el viceministro de Justicia, así como las autoridades locales de la Martinica.

Con esta participación, el Perú reafirma su compromiso con la lucha contra las drogas y la búsqueda de mecanismos operativos de coordinación y cooperación internacional. Asimismo, esta instancia permitió promover iniciativas estratégicas, como la Alianza Sudamericana de Puertos, en relación con las metas establecidas en la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

(FIN) NDP/HTC