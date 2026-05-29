Perú se prepara para liderar Velas Latinoamérica 2027 desde el Callao

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Lima 29 May. (ANDINA) -

La Marina de Guerra del Perú avanza en los preparativos para la organización de Velas Latinoamérica 2027, considerado uno de los encuentros náuticos y culturales más importantes del mundo, que tendrá al Callao como puerto anfitrión principal.

La edición 2027 de Velas Latinoamérica contempla el desarrollo de laceremonia inaugural en el Callao, en una jornada que proyecta convocar a delegaciones internacionales y miles de visitantes, consolidando al país como un

eje de integración marítima y proyección internacional.

Este evento marítimo internacional se desarrolla cada cuatro años y promueve la integración regional, la formación naval y el intercambio cultural entre los países participantes. Además, busca fortalecer la conciencia marítima y acercar a la ciudadanía al ámbito naval.

A lo largo de aproximadamente seis meses de travesía,entre el 17 de febrero y el 14 de agosto de 2027, los navíos recorrerán 15 puertos de América y Europa.

Impacto

La realización deVelas Latinoamérica 2027en el Perú también proyecta un impacto positivo en sectores vinculados al turismo, la actividad portuaria, la hotelería, la gastronomía y la cultura. En ese sentido, el Callao se perfila como uno de los principales escenarios marítimos, lo que pone alPerú como un destino estratégico en el Pacífico Sury como vitrina internacional de su identidad marítima.

Marina de Guerra

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú participa en la articulación y organización de esta iniciativa regional, destacando la participación delB.A.P. “Unión”, reconocido comosímbolo de la identidad marítima nacionaly herramienta de diplomacia naval del país.

Con Velas Latinoamérica 2027, el Perú busca fortalecer su posicionamiento regional en el ámbito marítimo y consolidar su proyección internacional mediante iniciativas de cooperación, intercambio cultural y desarrollo conjunto.