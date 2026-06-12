Perú presenta marca oficial Lima 2027 con miras a Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Perú inició la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 con el lanzamiento de la marca que identificará a la cita deportiva, una de las más grandes del continente y del mundo.

El Gobierno peruano presentó el símbolo que representará a los miles de atletas y a las delegaciones de la regiónque llegarán el próximo año para participar en las competencias.

“Estamos dando un paso decisivo rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La marca refleja la energía del país”, destacó elpresidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, durante la presentación.

El escenario elegido para el lanzamiento fue el emblemáticoCircuito Mágico del Agua, donde la marca cobró vida a través de unaproyección especial en su fuente principal, lo que generó un espectáculo visual que simbolizó la unión entre deporte, ciudad y nación. En el mismo acto también se develó el “volumétrico Lima 2027”.

El titular de la PCM manifestó queLima 2027 representa una nueva oportunidad histórica para el Perú, no solo en términos deportivos, sino también como vitrina internacional de su capacidad de organización, hospitalidad y orgullo nacional.

“Hagamos que cada atleta, visitante y delegación se lleve el mejor recuerdo del Perú. Desde el Gobierno renovamos el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo, inclusión y formación de valores”, enfatizó.

La presentación de la marca oficial de losJuegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 se realizó en el marco de la ceremonia por los 45 años de creación del Instituto Nacional del Deporte(IPD).

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