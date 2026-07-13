Perú preside la 132.ª sesión ordinaria del Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC

Andina/El Representante Permanente Del Perú Ante

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El representante permanente del Perú ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Elmer Schialer Salcedo, presidió la 132.ª sesión ordinaria del Comité de Comercio y Desarrollo (CCD), principal órgano encargado de examinar las cuestiones vinculadas a la dimensión de desarrollo en la OMC.

Durante la sesión, los miembros examinaron los informes anuales del Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMCsobre asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

Diversas delegaciones manifestaron preocupación por la reducción de los recursos destinados a estas actividades y destacaron la importancia de asegurar un financiamiento estable y previsible que permita una participación efectiva de los países en desarrollo en los trabajos de la Organización.

Asimismo, elComité examinó dos iniciativas orientadas a fortalecer la dimensión de desarrollo de la OMC. La primera, presentada por Japón, que propone promover el aprendizaje entre pares y el intercambio voluntario de experiencias sobre políticas comerciales y desarrollo económico mediante un repositorio de buenas prácticas.

En tanto, la segunda, impulsada por China, Benín y Comoras, que busca fomentar el intercambio de experiencias sobre la contribución del comercio y la inversión a la industrialización y transformación productiva de los países en desarrollo.

El Perú destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre comercio, inversión e industrializacióncomo herramientas para impulsar el desarrollo económico, la diversificación productiva y una mayor integración de los países en desarrollo en las cadenas de valor internacionales. Asimismo, reafirmó su disposición a contribuir constructivamente a las futuras discusiones sobre esta materia en la OMC.

La próxima sesión ordinaria del Comité de Comercio y Desarrollo se realizará el 26 de octubre de 2026.