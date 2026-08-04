Perú.- Perú es primer destino latinoamericano del fondo climático soberano de los Emiratos Árabes

Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El embajador del Perú en los Emiratos Árabes Unidos, Alberto Farje, sostuvo una reunión de trabajo con altos directivos de ALTÉRRA, uno de los principales fondos privados de inversión climática del mundo, con el propósito de fortalecer la relación institucional tras el anuncio de la primera inversión directa del fondo en América Latina, realizada a través del Perú.

Durante la reunión, el diplomático transmitió la complacencia del Gobierno del Perú por la decisión de ALTÉRRA de participar en una coinversión en Inkia Energy, principal productor independiente de electricidad del país.

La operación está valorizada en aproximadamente 1 800 millones de dólarese involucra una participación directa de 200 millones de dólares por parte de ALTÉRRA, constituyendo la primera inversión directa del fondo en América Latina y posicionando al Perú como su puerta de entrada a la región.

Los directivos de la empresa destacaron que la elección del Perú fue el resultado de una evaluación integral de las condiciones del mercado nacional y resaltaron el potencial del país para el desarrollo de energías renovables.

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Asimismo, señalaron que la estabilidad del marco regulatorio, el crecimiento de la demanda energética y las perspectivas del sector minero fueron factores determinantes para concretar esta inversión estratégica, y manifestaron una disposición abierta a explorar futuras oportunidades de inversión en el país, en función de las condiciones del mercado.

Durante el encuentro también se exploraron mecanismos de cooperación con laAgencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), orientados a facilitar el acceso a instrumentos internacionales de financiamiento para proyectos peruanos de transición energética.

Creado por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos durante la COP28, ALTÉRRA tiene como objetivo movilizar hasta 250 000 millones de dólares en inversiones climáticas hacia 2030, consolidándose como uno de los principales actores mundiales del financiamiento para la transición energética.

La reunión reafirma el compromiso de la Embajada del Perú en los Emiratos Árabes Unidos de promover nuevas inversiones sostenibles, fortalecer la cooperación económica bilateral y posicionar al Perú como un destino estratégico para el desarrollo de proyectos de energía limpia e infraestructura de largo plazo.

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