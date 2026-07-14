Perú promueve espacios de coordinación internacional contra el crimen organizado

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Como parte de los acuerdos alcanzados en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), el ministro Amadeo Flores Carcagno destacó la necesidad de consolidar una respuesta hemisférica frente al crimen organizado transnacional, al señalar que las amenazas requieren una mayor integración entre los Estados.

Al referirse a uno de los principales compromisos del encuentro —la lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, el contrabando y la piratería—, el titular del sector explicó que los países de la región cuentan ya con una estrategia común para hacer frente a estas actividades ilícitas.

"Hay una hoja de ruta en el hemisferio para enfrentar a todas estas agrupaciones delincuenciales que en diversas modalidades se están presentando en nuestros países", indicó.

En esa línea, sostuvo que las conclusiones buscan generar políticas públicas que permitan a los países compartir información, intercambiar experiencias y desarrollar operaciones conjuntas para combatir estas organizaciones criminales.

Asimismo, destacó quela XVII CMDA reunió a representantes de 36 nacionesy cerca de 20 ministros de Defensa, dejó como principal consenso que la protección de la ciudadanía debe primar sobre cualquier diferencia política.

"Entendíamos que más allá de cualquier visión ideológica lo más importante para nosotros es la seguridad de nuestros pueblos", indicó el ministro.

En ese sentido, explicó que esta articulación permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación en los niveles táctico, operacional y estratégico, bajo un enfoque que considere las distintas realidades, capacidades y desafíos que enfrenta cada país frente al crimen organizado que no conoce fronteras.

Consultado sobre las perspectivas para el Perú en esta materia, el ministro se mostró confiado en que

el trabajo desarrollado tendrá proyección en el tiempo.

De esta manera, el Perú continuará promoviendo espacios de coordinación internacional orientados a consolidar una agenda común en el hemisferio y contribuir al desarrollo de acciones articuladas frente a los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional.

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