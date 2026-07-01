Andina/Embajador Jorge Félix Rubio, Director

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Perú reafirmó su compromiso con la integración regional, como vehículo para impulsar la competitividad de nuestras economías, la cooperación y el bienestar ciudadano, durante su participación en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, realizado en Asunción bajo la Presidencia Pro Tempore de Paraguay.

En representación del Perú, participó en esta cumbre el embajadorJorge Félix Rubio, director general para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La delegación peruana destacó que elPerú asumirá próximamente la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andinay, posteriormente, de laAlianza del Pacífico, espacios desde los cuales tiene la disposición de fortalecer la coordinación con el Mercosur.

La presente Cumbre convocó a los presidentes de Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Ecuador, así como a cancilleres y altas autoridades de los demás Estados Parte y Asociados. Como resultado del encuentro se suscribió un comunicado conjunto de los Estados Parte y Estados Asociados, en el que se saluda al Perú y Colombia por el espíritu cívico y la amplia participación ciudadana en sus respectivas elecciones presidenciales.

Durante el encuentro, se adoptaron las declaraciones especiales sobre la Cuestión de las Malvinas, la Preservación del Orden Democrático en Bolivia y sobre los terremotos en Venezuela, transmitiendo la solidaridad de todos los gobiernos ante las víctimas, heridos y daños materiales.

Finalmente, se llevó a cabo el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur del Paraguay a la República Oriental del Uruguay. La Cumbre fue precedida por la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) y la CXXV Reunión Ordinaria del Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP), instancias que contaron con la participación del Perú.