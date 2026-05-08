Perú ratifica en foro de Naciones Unidas compromiso con migración segura y ordenada

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix Denegri, ratificó el compromiso del Estado peruano con una migración segura, ordenada y regular, en el marco del Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional, que se realizó en Nueva York, Estados Unidos.

Durante su intervención, el vicecanciller destacó que nuestro país aborda la movilidad humana con un enfoque de responsabilidad compartida y respeto a los derechos humanos.

También subrayó que el Perú enfrenta una realidad compleja como país de origen, tránsito, destino y retorno. En esa línea, enfatizó que la migración es un desafío estructural que exige respuestas integrales y capacidades estatales sólidas para garantizar la gobernabilidad y la integración sostenible.

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Como muestra de avances concretos, Denegri resaltó la labor de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, espacio que lidera la actualización de la Política Nacional Migratoria y la Estrategia Nacional de Integración Socioeconómica (ENISE).

Las citadas iniciativas buscan adecuar la acción del Estado a las nuevas dinámicas de movilidad y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores manifestó que es necesario y legítimo que los Estados refuercen su institucionalidad frente a la migración irregular y el crimen organizado. No obstante, esto no debe derivar en la estigmatización del migrante, sino en políticas públicas basadas en evidencia y diálogo multilateral.

Reunión bilateral

En el marco del Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional, el representante de la diplomacia peruana sostuvo una reunión bilateral con la directora general adjunta de operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ugochi Daniels.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la cooperación para abordar, con una perspectiva de desarrollo, los principales desafíos en materia migratoria, así como el liderazgo del Perú como país precursor del Pacto Mundial para la Migración.

(FIN) NDP/HTC /FHG