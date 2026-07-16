Perú reafirma en EE. UU. su compromiso en lucha contra el terrorismo y crimen organizado

Andina/Durante Su Agenda De Trabajo En Washington

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

Durante su agenda de trabajo en la capital norteamericana, Washington D.C., el canciller Carlos Pareja, lideró este jueves la delegación peruana en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La cita ministerial fue presidida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y congregó a delegaciones de más de 60 países.

En la reunión se intercambiaron experiencias respecto al resurgimiento del denominado terrorismo político, así como propuestas para una acción coordinada frente a este problema. Esto incluyó el intercambio de información e inteligencia, cooperación policial, control fronterizo, interrupción de financiamiento de redes terroristas y protección de fuerzas e infraestructura crítica.

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El canciller Pareja reafirmó la condena inequívoca del Perú al terrorismo en todas sus formas, y destacó el compromiso de nuestro país para aportar a los esfuerzos hemisféricos y globales para la neutralización de este flagelo. Además, alertó sobre los vínculos existentes entre el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Agenda bilateralDe otro lado, el canciller Carlos Pareja se reunió con la secretaria ejecutiva del Departamento de Estado, embajadora Lisa Kenna. En la cita se valoró positivamente el estado de la relación bilateral y se revisó la amplia y diversa agenda de la asociación estratégica, la cual se buscará continuar profundizando con la administración entrante en el Perú.

En el marco de un almuerzo de trabajo, el canciller Pareja repasó con el subsecretario de Guerra para Políticas de Estados Unidos, Elbridge Colby, y el secretario adjunto de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Humire, los positivos resultados de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Cusco, así como otros aspectos de la relación bilateral en materia de seguridad y defensa.

El titular de Relaciones Exteriores destacó, asimismo, la prioridad que el Perú otorga a la relación estratégica con Estados Unidos, lo que ha sido reconocido con la declaración del Perú como Aliado Principal no OTAN.

Bicentenario y condecoración

Asimismo, el responsable de la diplomacia peruana participó de una recepción por el bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países, celebrada en la residencia de la Embajada del Perú. La ceremonia contó con la presencia de importantes personalidades de la Administración y el Congreso nortemaericano.

En esta ocasión, se otorgó un reconocimiento a las empresas Credicorp, Southern Copper Corporation, Compañía de Minas Buenaventura, Fortuna Mining Corp., Cementos Pacasmayo, Intercorp Financial Services y Auna, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, y en mérito a su destacada contribución al desarrollo económico del Perú y a su proyección internacional, fortaleciendo la presencia, competitividad y prestigio del país en los mercados globales.

En dicho marco, Carlos Pareja impuso la Orden El Sol del Perú en el grado de Comendador a la filántropa estadounidense Adrienne Arsht, vicepresidenta ejecutiva del Atlantic Council. Este reconocimiento destaca su labor a través del Centro Latinoamericano de dicha institución, clave para impulsar el diálogo estratégico entre ambos países y mantener al Perú firmemente posicionado en la agenda política, económica y comercial de los Estados Unidos.

(FIN) NDP/HTC