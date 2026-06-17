Perú reafirma en Kenia su compromiso con la conservación y la sostenibilidad marina

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Perú reafirmó su firme compromiso con la conservación y la sostenibilidad marina en Kenia, durante su participación en la XI Conferencia Our Ocean (OOC11), que se celebra hasta el 18 de junio en Mombasa.

En este foro global, se inauguró un stand institucional destinado a difundir la riqueza biológica del mar peruano, su visión marítima y los esfuerzos para alcanzar la meta global de proteger el 30 % de los océanos al año 2030.De la misma manera, se organizó el evento paralelo “Peru: Guardian of the Ocean”, coordinado junto a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), donde se presentó la visión de nuestro país sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos.Este espacio congregó a autoridades, organismos internacionales, delegados de otros países y expertos para abordar la conservación y la estrecha relación histórica, cultural y económica del país con el mar.[Lee también: Elecciones 2026: Aquí el link para ver en vivo resultados de ONPE de elección presidencial]La delegación nacional es presidida por el director de Asuntos Marítimos de la Cancillería, ministro Julio Reinoso, e integrada por el funcionario diplomático Alberto Soto, así como por representantes del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Convivencia armónica

Durante su intervención en el evento, Reinoso destacó que el océano moldeó la identidad peruana desde tiempos ancestrales, y subrayó que prácticas tradicionales como el uso del caballito de totora ejemplifican una convivencia armónica entre las comunidades costeras y el ecosistema marino.

Además, resaltó los avances en gobernanza e investigación científica, tales como la incorporación del Perú a la Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) y la próxima realización en Lima de la 12.ª Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas.

En el evento paralelo, el Perú presentó el compromiso de iniciar el expediente técnico para la creación de una nueva área natural protegida frente a las costas de Tumbes y Piura, denominada Cordilleras Profundas del Norte.

Con esta iniciativa, el Perú consolida su trayectoria en el foro Our Ocean, donde desde 2014 presentó un total de 56 compromisos voluntarios orientados a áreas marinas protegidas, pesca sostenible, cambio climático, economía azul y seguridad marítima.

(FIN) NDP/HTC/FHG