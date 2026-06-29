Perú reafirma lazos con la Santa Sede y expresa su deseo de recibir al papa León XIV

Archivo - Perú.- Dan por concluidas funciones de embajadores en Brasil, Nueva Zelanda y otros países - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

El Perú manifestó, a través de la Cancillería, su deseo de recibir pronto en el país al papa León XIV en un saludo a la Santa Sede, al conmemorarse hoy 29 de junio la Solemnidad de San Pedro y San Pablo.

"En este año tan significativo, renovamos nuestros históricos lazos de fraternidad con el Estado de la Ciudad del Vaticano y reafirmamos la profunda cercanía de nuestra nación con Su Santidad el papa León XIV", señala la cuenta oficial de x de la cartera.

En ese sentido, recordaron que el presidente José María Balcázar tuvo oportunidad de reunirse con el líder de la Iglesia Católica en la Santa Sede y transmitirle personalmente este sentir del pueblo peruano.

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"Es este un contexto propicio para reiterar el anhelo y la esperanza del pueblo peruano de recibir al Santo Padre en nuestro país, sentimientos transmitidos al más alto nivel durante la reciente audiencia del señor Presidente de la República con Su Santidad en su visita al Vaticano", indica la publicación.

El jefe de Estado informó, en el marco de su visita a la Santa Sede, que el papa León XIV llegará a nuestro país la primera quincena de noviembre, en una visita que se extendería de entre 8 a 10 días.