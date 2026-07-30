Perú reafirma su liderazgo en Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Perú tuvo una destacada participación en la 48.ª Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, que se llevó a cabo del 16 al 29 de julio en la ciudad de Busan (República de Corea), siendo el único país de América Latina en integrar dicho comité.

LaCancilleríainformó que en dicha reunión fueron aprobadas las decisiones relativas al estado de conservación de los tres bienes peruanos examinados por el Comité: el

Santuario Histórico de Machu Picchu, la Zona Arqueológica de Chan Chan y el Centro Histórico de Arequipa.

La cartera resaltó que dichas decisiones reconocen los esfuerzos que viene realizando el Estado peruano para la protección y gestión de estos bienes, además de representar un importante respaldo a las acciones emprendidas para garantizar la conservación de su valor universal excepcional.

El Perú examinó también los principales asuntos vinculados con la aplicación de laConvención del Patrimonio Mundial de 1972, incluyendo los informes sobre el estado de conservación de bienes inscritos y la evaluación de 33 nuevas candidaturas para su inscripción en la

Lista del Patrimonio Mundial.

Se destaca también que ladelegación peruanadesempeñó un papel activo en lapromoción del diálogo y la construcción de consensos entre los estados miembros del Comité durante las deliberaciones.

Además,acompañó y respaldó diversos expedientes de interés para los países de la región, impulsando soluciones consensuadas, a fin de contribuir tanto a laconservación del patrimonio mundialcomo al fortalecimiento del sistema de la Convención de 1972.

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En tanto, paralelamente a las sesiones oficiales, nuestro país organizó unevento dedicado al Parque Nacional del Río Abiseo,junto con el World Monuments Fund. Allí se presentó un documental sobre los esfuerzos de conservación en este emblemático sitio peruano inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

"La participación del Perú en esta importante reunión reafirma el compromiso del Estado peruano con la protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad y consolida la imagen de nuestro país como un actor constructivo y comprometido con la cooperación internacional y la búsqueda de consensos en el seno de la Unesco", resaltó la

Cancillería.

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