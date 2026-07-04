Perú reafirma su posición en la lucha contra la contaminación por plásticos

Andina/Perú Reafirma Su Posición En La Lucha

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores participó, del 30 de junio al 3 de julio, en la reunión informal de Jefes de Delegación del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), celebrada en Nairobi, Kenia.

Esta reunión representa una nueva etapa del proceso de negociación hacia la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para combatir la contaminación por plásticos, que inició en marzo de 2022 un intenso camino de construcción de consensos a lo largo de sus distintas sesiones.

Lee también: [Activista y actor mexicano Eduardo Verástegui visitó a Keiko Fujimori]

Las reuniones han logrado una creciente convergencia entre más de 150 países en torno a elementos clave del futuro tratado.

Con el objetivo de fortalecer y dinamizar esta fase decisiva, la presidencia del INC, elegida en febrero de 2026, impulsa un nuevo formato de reuniones informales orientado a mantener el impulso político y avanzar de manera ordenada hacia la elaboración de un texto por clústeres temáticos.

En este contexto, el Perú reafirmó su posición a favor de medidas obligatorias de carácter global hacia un nivel de producción y consumo sostenibles de plásticos, la eliminación de los plásticos problemáticos, el desarrollo de criterios armonizados de diseño de producto y un enfoque integral, vinculante y solidario del tratado, en línea con la resolución 5/14 de la UNEA.

Esta posición fue respaldada junto con los demás países de la Coalición de Alta Ambición (HAC), grupo con el cual el Perú fortaleció sus vínculos y coincidió en la necesidad de avanzar en el trabajo intersesional sobre las secciones relativas a la producción y consumo sostenible, el manejo y diseño de productos, el financiamiento y la gobernanza del futuro instrumento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la construcción de un acuerdo ambicioso frente a la crisis global de contaminación por plásticos.

Esta posición está en línea con el liderazgo que el Perú ejerce en este proceso desde su origen, como copatrocinador -junto con Ruanda- de la resolución 5/14 de la UNEA y primera presidencia del INC, ejercida por el embajador Gustavo Meza-Cuadra.

(FIN) NDP/HTC