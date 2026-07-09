Perú realizará cuarto simulacro nacional de ciberataques para fortalecer seguridad digital

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, realizará el próximo jueves 16 de julio el Simulacro de Ataques Cibernéticos 2026 (SIMAC 2026), un ejercicio nacional que reunirá a entidades públicas y privadas para evaluar sus procedimientos de detección, análisis, contención, recuperación y coordinación ante escenarios realistas de ciberataques.

La actividad está a cargo delCentro Nacional de Seguridad Digital (CNSD)y se efectúa con el fin de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a incidentes de seguridad digital.

Esta permitirá que los equipos participantes asuman elrol de defensa o Blue Teamfrente a incidentes simulados en una infraestructura tecnológica diseñada para el entrenamiento.

Durante elsimulacrose podrán recrear situaciones reales comocompromiso de credenciales, explotación de vulnerabilidades, ataques a aplicaciones web, ransomware, malware, accesos remotos no autorizados, movimiento lateral dentro de una infraestructuray otros incidentes representativos del panorama actual de

ciberseguridad.

El ejercicio está dirigido a Oficiales de Seguridad y Confianza Digital (OSCD), Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT) o equivalentes de entidades públicas, así como a responsables de ciberseguridad de organizaciones privadas, operadores de servicios esenciales, infraestructura crítica, academia y otros actores del ecosistema digital.

Al finalizar la simulación, el CNSD elaborará y remitirá a cada organización participante uninforme de resultadosindividual,de carácter confidencial, que incluirá fortalezas identificadas, oportunidades de mejora y recomendaciones parafortalecer sus capacidades de

detección, respuesta y gestión de incidentes de seguridad digital.

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"Desde el 2022 a la fecha se han ejecutado cuatro simulacros nacionales para mejorar la respuesta de entidades públicas y privadas ante crisis digitales. Cada edición ha incorporado mejoras en metodología y alcance y en la actualidad se desarrollan en un entorno controlado con escenarios altamente realistas",informó la

PCM.

Las entidades públicas y privadas que deseen participar en elSIMAC 2026pueden inscribirse a través del https://facilita.gob.pe/t/54016" target="_blank" class="ApplyClass">formulario que figura en este enlacehasta el martes 14 de julio.