Perú y República Dominicana acuerdan cooperación en turismo, DD. HH. y gastronomía al 2027

Lima 22 Nov. (ANDINA) -

Los gobiernos de Perú y República Dominicana aprobaron el nuevo Programa de Cooperación Técnica y Científica 2025-2027, destinado a compartir las buenas prácticas en turismo y gastronomía, medio ambiente, desarrollo agrario y riego, justicias y derechos humanos y gestión del patrimonio cultural en beneficio de ambos países.

Este nuevo programa, conformado por cinco proyectos,fortalecerá la cooperación bilateral, en especial la colaboración técnica entre países en vías de desarrollo de Latinoamérica (Cooperación Sur-Sur) como un mecanismo de cooperación para compartir las buenas prácticas y experiencias exitosas en beneficio de las poblaciones.

El Programa 2025-2027 fue aprobado en la IV Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica y Científica (Comisión Mixta) Perú-República Dominicana, la misma que se desarrolló en formato de videoconferencia y en conexión con las delegaciones en las ciudades de Lima y Santo Domingo.

“Cabe mencionar, la satisfacción de la delegación peruana acerca de los importantes logros alcanzados en la ejecución del anterior Programa de Cooperación 2022-2024, en proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas en temas como agricultura, contrataciones públicas, turismo y gastronomía, desarrollo productivo y gestión de riesgo de desastres”, informó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI.

La delegación peruana estuvo presidida por la directora ejecutiva de la APCI, embajadora Noela Pantoja Crespo; y el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador

César Jordán Palomino.

Por la parte dominicana estuvo el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, embajador Hugo Rivera Fernández; y la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia,

Olaya Dotel Caraballo.