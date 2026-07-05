Perú saluda a Cabo Verde y Argelia por su día de independencia

Archivo - Perú.- Gobierno expresa condolencias a Arabia Saudita por fallecidos en accidente de helicóptero - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Perú, a través de la Cancillería, expresó cordiales saludos a la República de Cabo Verde y a la República Argelina Democrática y Popular, las cuales conmemoran hoy un aniversario más de su independencia.

"Con motivo del Día de la Independencia de la República de Cabo Verde, el Estado peruano expresa sus congratulaciones y hace votos por el desarrollo sostenido y el bienestar del pueblo caboverdiano", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante su cuenta de X.

De igual modo, la cartera felicitó a Argelia, que hoy celebra también el aniversario de su independencia. "El Gobierno del Perú extiende sus saludos cordiales, reafirmando su firme voluntad de continuar profundizando los vínculos de amistad y cooperación bilateral que nos unen", señala la publicación de la Cancillería.

La República Argelina Democrática y Popular se independizó de Francia un día como hoy, en el año 1962. En tanto, la República de Cabo Verde logró su independencia de Portugal el 5 de julio de 1975.

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