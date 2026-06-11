Perú será sede de la 128 reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en 2027

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Perú fue elegido oficialmente como sede de la 128 reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se realizará durante el primer semestre del 2027, una designación que fortalecerá su posicionamiento como destino para eventos internacionales de alto nivel, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El anuncio se realizó durante la 126 sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se desarrolla en Toledo, España. La cita reunirá en territorio peruano a ministros, viceministros y máximas autoridades de turismo de los 35 Estados miembros que integran este órgano, además de altos funcionarios de la Secretaría General y representantes afiliados de distintas partes del mundo.

Respaldo internacional

La elección del Perú se produjo por aclamación y fue resultado de las gestiones impulsadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su red de embajadas y misiones en el exterior, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La candidatura peruana no solo cumplió con el requisito mínimo de contar con el respaldo de 9 de los 35 miembros del Consejo Ejecutivo, sino que obtuvo el apoyo de 18 países.

Reconocimiento

La designación constituye un reconocimiento a la participación del Perú ante ONU Turismo y al compromiso del Estado peruano con la agenda turística global, la cooperación multilateral y la promoción del turismo como motor de desarrollo sostenible.

Durante el anuncio también participó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en su calidad de afiliada a ONU Turismo, destacándose el trabajo conjunto entre los sectores público y privado en favor de la industria turística nacional.

Según reportes oficiales, el Perú cerró el 2025 en el octavo lugar del continente americano en turismo de reuniones, tras albergar 93 congresos internacionales, lo que representó un crecimiento de 52.5% en este segmento.

Asimismo, Lima se ubicó como la tercera ciudad de las Américas con mayor dinamismo en turismo de reuniones, al acoger 72 congresos internacionales durante ese mismo año.