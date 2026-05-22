Perú y Suecia fortalecen relación bilateral en consultas políticas en Estocolmo

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Perú y Suecia realizaron este 22 de mayo en Estocolmo el III Mecanismo de Consultas Políticas, encuentro que permitió consolidar el diálogo bilateral y reafirmar el interés de ambos países en fortalecer la cooperación en áreas estratégicas.

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La reunión fue presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Félix Denegri Boza, y el secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Suecia, Dag Hartelius.

El encuentro se desarrolló en un contexto favorable para las relaciones bilaterales, marcado por la próxima reapertura de la Embajada de Suecia en Lima, prevista para agosto de este año, así como por el reciente establecimiento de una oficina comercial de Business Sweden en el Perú.

Ambas delegaciones destacaron la continuidad de los contactos de alto nivel y ratificaron su compromiso de celebrar este mecanismo de consultas de manera regular.Comercio bilateral

Asimismo, resaltaron el buen nivel de la relación bilateral, que cuenta con más de 170 años de historia, y coincidieron en la necesidad de profundizar los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

En el ámbito económico, se destacó que el comercio bilateral superó los US$ 550 millones en 2025, así como la histórica presencia de empresas suecas en el Perú. También se identificaron oportunidades de cooperación e inversión en minería sostenible, transporte eléctrico y tecnologías digitales.

Las delegaciones expresaron además su interés en ampliar la presencia de productos peruanos en el mercado sueco, especialmente de la oferta agroexportadora nacional.

En materia de cooperación, el Perú manifestó su interés en fortalecer el trabajo conjunto en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo productivo. En ese marco, ambas partes exploraron iniciativas orientadas a impulsar proyectos conjuntos y consolidar una agenda de cooperación concreta.

De igual modo, coincidieron en la importancia de establecer un mecanismo de cooperación policial para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar el crimen organizado.

Durante la reunión, Suecia reiteró su respaldo al objetivo del Perú de convertirse en miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, ambas delegaciones reafirmaron su coincidencia en promover soluciones pacíficas frente a las actuales crisis internacionales y fortalecer el multilateralismo.

Reunión con jefes de misión

En la víspera del encuentro, el viceministro Félix Denegri presidió una reunión de trabajo con los jefes de misión de las embajadas del Perú en los países nórdicos.

Durante la cita se coordinó la proyección de los intereses nacionales en dicha región y se identificaron oportunidades de cooperación en áreas como ciencia, innovación, comercio y minería.

Asimismo, se planteó impulsar la cooperación polar aprovechando la experiencia científica de los países nórdicos y las plataformas de investigación del Perú en la Antártida, en línea con la estrategia de la Cancillería de diversificar los socios internacionales del país.