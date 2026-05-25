Perú se suma a Global Ocean Accounts Partnership para reforzar gestión de ámbito marítimo

Andina/Ricardo Cuba

Lima 25 May. (ANDINA) -

El Perú se incorporó oficialmente a la Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), que promueve el fortalecimiento de las cuencas oceánicas y la gestión sostenible de los recursos marinos, consolidando así el compromiso del país con la gobernanza marítima y la protección de los ecosistemas marinos.

El ingreso a dicha iniciativa internacional fue impulsado por laDirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticosdel Ministerio de Relaciones Exteriores junto con laComisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (Comaem), que encabeza laPresidencia del Consejo de Ministros (PCM)a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

"La adhesión a esta alianza representa un importante avance en el desarrollo de herramientas técnicas y metodológicas que permitirán optimizar la toma de decisiones sobre el ámbito marítimo nacional, mediante la integración de información económica, ambiental y social vinculada a los océanos", destacó la PCM.

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Cooperación técnica

La entidad precisó además que, a través de la GOAP, el Perú podrá acceder acooperación técnica internacional, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidadespara el desarrollo de las denominadas cuencas oceánicas, a fin de medir el valor y el aporte de los océanos al desarrollo sostenible del país.

Se indica que la incorporación contribuirá al cumplimiento de los objetivos prioritarios de laPolítica Nacional Marítima 2019-2030y de las acciones impulsadas por la Comaem, especialmente en la elaboración delProducto Bruto Interno (PBI) Marítimo, que es una de sus metas estratégicas.

"Desde la Presidencia del Consejo de Ministros reafirmamos el compromiso con la gestión sostenible de los recursos marinos y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al aprovechamiento responsable y sostenible del ámbito marítimo nacional",concluyó la entidad.