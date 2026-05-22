Perú se suma al lanzamiento de histórico proyecto para proteger acuíferos de la Amazonía

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

En una alianza entre la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), se lanzó oficialmente en Brasilia el Proyecto Sistemas Acuíferos Amazónicos (SAA).

Bajo el lema “Hacia una Mejor Comprensión de los Sistemas Acuíferos Amazónicos para su Protección y Gestión Sostenible”, esta iniciativa regional busca fortalecer el conocimiento científico y promover un marco de cooperación para la gestión coordinada de las aguas subterráneas de la Amazonía.

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La delegación peruana estuvo integrada por el director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, embajador Librado Orozco; el director de Aguas Transfronterizas, Juan Carlos Pomareda; y la analista legal de la Cancillería, Susana Gonzales. También participaron representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).Mejorar comprensión de acuíferos

El proyecto busca mejorar la comprensión de los acuíferos amazónicos -clave para la seguridad hídrica-, el mantenimiento de los ecosistemas y la resiliencia climática de la región.

Tendrá una duración de cinco años y contará con un financiamiento aproximado de 180 millones de dólares, cofinanciados por el GEF, el BID, la OTCA y los países miembros.

Además, contempla la implementación de ocho proyectos piloto destinados a generar buenas prácticas de conservación para la protección y gestión sostenible de los acuíferos amazónicos, incluyendo uno liderado por el Perú.

Durante el evento, el director de Aguas Transfronterizas de la Cancillería reafirmó el compromiso del Perú con la cooperación regional, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la necesidad de ampliar la investigación sobre las aguas subterráneas en la Amazonía.

(FIN) NDP/HTC/CVC