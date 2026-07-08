Perú tiene las legislaciones vinculantes más completas en IA responsable del Sur Global

Andina/Perú Cuenta Con Una De Las Legislaciones

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

En un hito histórico para la transformación digital del país, el Perú alcanzó el puesto 34 a nivel mundial en el Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable (GIRAI) 2026, herramienta que mide cómo los países del mundo implementan la IA responsable, basada en los derechos humanos y objetivos de desarrollo.

La segunda edición del GIRAI, que cuenta con datos recopilados de 138 países, ofrece una evaluación integral de las políticas, capacidades y salvaguardias nacionales que dan forma al desarrollo y uso de la IA. En su primera edición publicada en el 2024, el Perú se situó en la posición 61.

El GIRAI 2026 coloca al país en el octavo puesto en América con un índice de 50.1 después de Estados Unidos y Costa Rica, que están situados en el puesto 6 y 7, respectivamente. La lista en América lo lidera Brasil con un índice de 63.3 y Chile con 61.9. A nivel regional (América Sur y Central) nuestro país se ubica en el puesto 6.Lee también: [Minerales críticos y estratégicos son claves para posicionar potencial de América del Sur]

El ascenso de posiciones del Perú en el GIRAI 2026 responde a avances en cinco indicadores: inclusión y diversidad, ética y sostenibilidad, trabajo y habilidades, confianza y seguridad, y uso de la IA en el servicio público del país, evidenciando el impacto positivo de la implementación de políticas públicas estratégicas lideradas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).Normativa sobre IAEl informe destaca que el Perú elaboró una de las leyes vinculantes sobre IA más integrales del Sur Global, permitiendo que el país cuente con marcos normativos vigentes sobre el uso de la Inteligencia Artificial, en comparación a otras naciones que aún se encuentran en etapas de borrador o poseen lineamientos no vinculantes.En esa línea, el GIRAI 2026 resalta específicamente el Decreto Supremo 115-2025-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31814, “Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país”, que establece obligaciones exigibles en 13 indicadores clave de gobernanza responsable de IA.La norma, que consta de seis títulos, 36 artículos y seis disposiciones complementarias finales, prohíbe explícitamente los usos manipuladores o engañosos de la IA y establece principios rectores como la no discriminación, la supervisión humana, la sostenibilidad y la transparencia.Asimismo, el reporte resalta que este dispositivo legal establece la protección de grupos vulnerables en el desarrollo y uso de la IA, disponiendo que todos los servicios digitales soportados en sistemas basados en inteligencia artificial consideren plenamente las necesidades diferenciadas de mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos en situaciónde especial vulnerabilidad, garantizando que estos sean seguros, sostenibles, estables e inclusivos digitalmente.Este marco legal, señala el informe, se complementa con los Lineamientos para el Uso Ético de la IA en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobado en mayo de 2025, que fortalece la institucionalidad y la competencia bajo estándares éticos.El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, destacó que este reconocimiento internacional es fruto de una labor articulada que se complementa con la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030."Reconocemosel avance sustancial en la reglamentación y normativa sobre la IA en el Perú. Desde la PCM cumplimos una labor fundamental impulsando políticas públicas clave que colocan a la persona en el centro para lograr un Estado más eficiente, garantizando que el desarrollo tecnológico respete siempre la dignidad y los derechos fundamentales de todos los peruanos", afirmó.

(FIN) NDP/HTC/FHG