PetroPerú seguirá siendo estatal y tendrá un nuevo modelo para garantizar operatividad

Perú.- PetroPerú tendrá un nuevo modelo para garantizar operatividad y abastecimiento - Andina/Eddy Ramos

Lima 11 May. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó que PetroPerú es y seguirá siendo una empresa estatal e indicó que el decreto de urgencia aprobado sobre esta entidad impulsa un nuevo modelo que no supone un endeudamiento público, sino un financiamiento privado a fin de garantizar la operatividad y el abastecimiento energético.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante unaconferencia desarrollada en la Presidencia del Consejo de Ministros, con la presencia de otros titulares de portafolio.

"Hemos aprobado el Decreto de Urgencia 003-2026, estamos evitando una crisis energética garantizando la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos en todo el país e impulsa el proceso de reorganización patrimonial de PetroPerú. Hemos aprobado un nuevo modelo para garantizar la continuidad operativa de PetroPerú y asegurar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional", precisó.

"PetroPerú es y seguirá siendo una empresa estatal, sin embargo, tiene que cambiar su gestión, tiene que ser sostenible, tiene que ser eficiente, tiene que responderle al país. El gobierno de transición ha asumido un compromiso de no repetir los errores del pasado y hoy lo estamos cumpliendo", agregó.

En ese sentido, recordó que PetroPerú tiene un rol estratégico en el suministro a combustibles, pues llega a zonas del país donde la empresa privada no accede, "garantizando el abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional".

Asimismo, precisó quela inversión será canalizada a través de un esquema financiero modernopor medio de un fideicomiso que será controlado por ProInversión.

"Se trata pues, de un respaldo estratégico para generar confianza en el mercado privado sin salida de recursos del tesoro. Este modelo tiene un principio fundamental, proteger el dinero de todos los peruanos. Quiero enfatizar que los recursos sólo pondrán ser utilizados para garantizar la compra de crudo y el abastecimiento de combustible. Estamos estableciendo reglas firmes", precisó.

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