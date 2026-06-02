Piden creación de Universidad de Bellas Artes del Marañón Nororiental

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió esta mañana al alcalde provincial de Jaén, José Tapia Díaz, quien solicitó poner a debate, en el Pleno, el Proyecto de Ley 12678 que propone la creación de la Universidad Nacional de Bellas Artes del Marañón Nororiental, con sede en la provincia de Jaén, en Cajamarca.

La reunión fue promovida por la congresista Silvia Monteza Facho (bancada AP), autora de la iniciativa legislativa, que tiene como fin formar profesionales de excelencia en las diversas disciplinas de las artes, la cultura y la creatividad, promoviendo la investigación, la identidad cultural, la innovación y la difusión de las tradiciones del nororiente peruano, contribuyendo así al desarrollo educativo, social y cultural del país.

Tras el encuentro, la parlamentaria destacó la importancia de priorizar el debate y aprobación de la propuesta legislativa en la sesión del Pleno, al señalar que se trata de una demanda histórica de la población y de la comunidad artística de la región.

“Este es un proyecto anhelado por toda nuestra población y por nuestros artistas. No solo beneficiará a Jaén, sino también a provincias y regiones vecinas de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura y San Martín. Permitirá brindar oportunidades a nuestros niños y jóvenes para acceder a la educación superior y desarrollar talentos vinculados al arte, la cultura y el teatro”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de Jaén, José Tapia Díaz, resaltó que la futura casa de estudios tendría un alcance macrorregional y contribuiría al fortalecimiento de la identidad cultural del nororiente peruano.

“Este es un pedido de toda la población y de instituciones representativas como la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo y los colectivos de artistas. La universidad beneficiará a diversas provincias de Cajamarca, Amazonas, San Martín, Piura y Lambayeque, convirtiéndose en una puerta abierta para el desarrollo cultural de toda esta parte del país”, sostuvo.

Asimismo, expresó su confianza en que la iniciativa pueda recibir el respaldo necesario en el Congreso, destacando que la educación y la cultura constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos.

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