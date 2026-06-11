PJ: ciberdelitos pueden tramitarse y recibir sanción a través de unidades de flagrancia

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sostuvo que los ciberdelitos o delitos informáticos, los que son realizados en el espacio digital a través de las redes informáticas y diversos dispositivos electrónicos, pueden ser tramitados y sancionados a través de las unidades de flagrancia.

Fue al presentar el informe de laComisión de implementación de las unidades de flagrancia en el Perúdurante laPrimera Reunión Preparatoria de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que empezó en la víspera.

“La naturaleza de muchos ciberdelitos —en particular aquellos donde el imputado es sorprendido en flagrancia digital, es decir, en el momento mismo de la operación ilícita o con los medios comisivos bajo su control— los hace susceptibles de tramitarse bajo el modelo de proceso inmediato”, remarcó.

Así lo consideró al destacar queel fenómeno de la cibercriminalidad asistida por Inteligencia Artificial (IA) ha adquirido, en los últimos años, un perfil cualitativamente distinto al de la delincuencia convencional, a través deDeepfakesy suplantación de identidad digital, así como fraude y estafa digital automatizada.

También,extorsión con contenido íntimo generado por IA, criminalidad organizada con soporte algorítmico y ataques a infraestructura crítica y sistemas institucionales, entre otros.

“Si la IA es una herramienta al servicio de la justicia, es también, con creciente frecuencia, un instrumento de la criminalidad; este es el flanco que los sistemas judiciales iberoamericanos no debemos de ignorar y que, en el Sistema de Flagrancia peruano, nos exige una respuesta de adaptación permanente”, dijo.

Entorno favorable

Tello Gilardi consideró, en ese sentido, quelas Unidades de Flagranciaimpulsadas por el Poder Judicial del Perú

constituyen un entorno especialmente favorable para la implementación responsable de herramientas de IA.

Ello por razones que son inherentes a su arquitectura como la concentración de operadores en un mismo espacio, estandarización de procedimientos, generación permanente y homogénea de datos procesales, y supervisión humana continua de cada decisión jurisdiccional, destacó la magistrada.

La magistrada explicó que elSistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva y las Unidades de Flagrancia Delictivaes una experiencia que constituye uno de los esfuerzos más importantesemprendidos por el Perú para fortalecer la respuesta de la justicia frente a la criminalidad flagrante.

Cabe señalar quelas Unidades de Flagrancia concentran en un solo espacio físico y funcional a los cuatro operadores críticos en la lucha contra el crimen: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú.

“Actualmente, contamos con 38 unidades de flagrancia distribuidas en el país, lo que evidencia la consolidación progresiva de este modelo como una política de alcance nacional y como respuesta concreta para garantizar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía”, anotó.

La jueza resaltó que, en el año 2025, de los casos ingresados registrados a nivel nacional,se alcanzó un 92.97 % de procesos resueltos, con un92.35 % de las sentencias logradas en una primera sesión; en tanto que, en el año 2026,

se resolvieron el 90 % de los casos ingresados.

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