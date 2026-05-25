PJ confirma sentencia contra gobernadora regional de Lima y ordena su captura

Andina/Melina Mejía

Lima 25 May. (ANDINA) -

El Poder Judicial (PJ), a través de la Corte de Lima Este, confirmó la sentencia de nueve años dictada en contra de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez.

Este anuncio fue realizado por el Poder Judicial por medio de una publicación en su

cuenta oficial en la plataforma X.

"Por unanimidad, Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este (sede Separadora Ate) confirma sentencia de nueve años de prisión contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso y ordena su inmediata captura", precisa.

Asimismo, el referido colegiado dispuso unareparación civil ascendente a 1 millón 900 mil soles, monto que debe ser compartido de manera conjunta con Wálter Tovar Macutela, a quien también confirmo igual medida.

Como se recuerda, en diciembre del año pasado la gobernadora regional fue condenada a una pena privativa de nueve años y cinco meses.

Según la tesis fiscal, la autoridad regional cometió actos de corrupción que se remontan a su

gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí.

Por ello, se le acusaba de los delitos de peculado por apropiación y falsificación de documento, acreditándose además un perjuicio económico al Estado.

(FIN) JCC

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