PJ: Consideran necesario realizar ajustes en el Código Procesal Penal (CPP)

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El presidente encargado del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, consideró necesario realizar ajustes en el Código Procesal Penal (CPP) para hacer frente a las nuevas formas de criminalidad, especialmente aquella que opera en entornos virtuales.

“Pensemos en lo que se nos viene, en esa presencia de la criminalidad virtualizada, aquella que se da en el ciberespacio y opera con inteligencia artificial (IA), pues ese es el panorama del que el CPP dijo muy poco, y debe decir más en el futuro”, afirmó.

Fue durante su participación en la ceremonia por elV Aniversario de la Implementación del CPP en la Corte de Lima,a la cual asistieron juezas y jueces, servidores de la referida jurisdicción como operadores del sistema de justicia.

El magistrado enfatizó que el referido sistema procesal, si bien representó un cambio trascendental y un instrumento que generó muchas esperanzas, con el devenir del tiempo también ha producido muchas frustraciones.

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Se debe señalar que

el CPP entró en vigencia en el Distrito Judicial de Huaura, en 2006, cuyo proceso de implementación se ha dado de manera progresiva hasta su puesta en marcha en la jurisdicción de Lima Centro, en 2021.

Su aplicación estuvo orientada a consolidar un sistema basado en los principios de oralidad, inmediación, contradicción, celeridad y transparencia, con la contribución al fortalecimiento de las garantías del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva.

Prado Saldarriaga refirió que el CPP significó muchos retos, operativos, capacitación e interacción, que han sido cumplidos por las diferentes cortes superiores del país, sin embargo, sostuvo que todavía existen dificultades y desafíos pendientes.

“Por ejemplo, la relación Policía-Ministerio Público, inicialmente entendida que iba a ser una relación fluida, armoniosa, operativa, no logró consolidarse como debiera”,expresó.

El juez supremo explicó también que el legislador complicó la tarea al permitir recursos de apelación sobre el auto de enjuiciamiento o la posibilidad de interponer un recurso casación en casos de personas con pena privativa de libertad, lo que generó efectos disfuncionales.

En el marco del evento, la Corte de Lima hizo un reconocimiento institucional a Prado Saldarriaga por su destacada contribución al desarrollo de la justicia penal peruana y su permanente compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial.

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