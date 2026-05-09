Perú.- PJ: Destacan firmeza de jueces del Perú y Ecuador en lucha contra la trata de personas

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 9 May. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la meritoria labor de las juezas y los jueces del Perú y Ecuador para sancionar con celeridad y rigor procesos por delito de trata de personas en la zona fronteriza de ambos países.

Ese trabajo está fortalecido con elProtocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización del delito de Trata de Personas, aprobado en el 2021, consideró la autoridad judicial.

“Las juezas y los jueces somos instrumentos para producir cambios que permitan desterrar obstáculos, barreras y dificultades que durante años han mantenido a muchas personas en marginación, discriminación y violencia, sin acceso a la justicia en condiciones de igualdad”,remarcó.

Durante su discurso por el 25 Aniversario de la Corte Superior de Tumbes, Tello Gilardi sostuvo que dicha corte es uno de los pocos distritos judiciales a nivel de la región norte que, de manera denodada y en un esfuerzo conjunto con la administración de justicia ecuatoriana, combate, sobre todo, la trata de personas.

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Tello Gilardi resaltó el trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú para suscribirse el mencionado protocolo de colaboración, tras reuniones entre la Corte de Justicia del Oro, sede Machala (Ecuador), y la Corte de Tumbes.

El principal objetivo de este instrumento fue establecer una adecuada cooperación judicial entre las y los operadores de justicia,así como de los demás actores intervinientes en el proceso de investigación y judicialización de los delitos de trata en Ecuador y Perú.

El documento permite, asimismo, que las víctimas de trata tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad con los enfoques de derechos humanos, género, de las personas migrantes en las que son claras la condición de vulnerabilidad.

Así, recordó la labor del juez ecuatoriano Arturo Márquez Matamoros, que posibilitó la articulación entre ambos sistemas judiciales y dio como resultado el referido documento normativo y que hoy es una realidad.De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de niños y niñas y con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están aumentando a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación.

El organismo internacional resalta que las mujeres y las niñas son la mayoría de las víctimas en todo el mundo (61% en 2022) y la mayoría de las niñas víctimas (60%) detectadas son víctimas de trata con fines de explotación sexual.

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