PJ dicta condena por caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" durante jornada extraordinaria

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

En el marco de la Segunda Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) dictó fallo condenatorio contra Jacinto César Salinas Bedón por el delito de tráfico de influencias, en un proceso relacionado a "Los Cuellos Blancos del Puerto".

La sentencia contra Salinas Bedón fue dada por el Undécimo Juzgado Penal Unipersonal Nacional, a cargo del juez Andy Rodríguez Dominguez, que establece cuatro años y cuatro meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, bajo reglas de conducta.

También fue inhabilitado para ejercer mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, por el periodo de cuatro años y cuatro meses, además el pago de reparación civil por S/ 30 mil.

La fiscalía acusó a Salinas Bedón el haber invocado como abogado, ante las imputadas Janet Calles Reyes y Carmen Llanos Effio, tener influencias reales con el juez Pedro Gonzales Barrera, de la Corte del Callao, quién estaba a cargo del proceso contra Jonathan Hoyos Calle, por tentativa de homicidio.

El delito de tráfico de influencias se configura cuando se invoca o tiene influencias reales o simuladas y recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público.

Jornada extraordinaria

La referida sentenciaformó parte del total de 7 mil 161 actos jurisdiccionales y administrativos realizados durante la maratónica actividad de 24 horas ininterrumpidasy, de esa forma, se superó la cifra alcanzada en la jornada anterior de 2 mil 564 actos procesales, en enero pasado.

En lo que respecta a lo jurisdiccional,se emitieron 23 sentencias, 545 autos, 2 mil 105 notificaciones, 593 transcripciones de actas de audiencias del día, 527 decretos, 102 escritos proveídos en el día y 96 audiencias programadas, lo que da un total 3 mil 991.

Sobre la parte administrativase redactaron oficios, memorandos, informes, resoluciones, proveídos, entre otros tipos de documentos, asimismo se realizaron atenciones, lo que da una suma de 3 mil 710.

Participación

La jornada, que tuvo carácter voluntario y orientada a impulsar la descarga procesal, así como optimizar la atención de los procesos judiciales,

contó con la participación activa de juezas y jueces, funcionarios y servidores jurisdiccionales y administrativos.

“Todos los jueces estamos comprometidos y que la población sepa el esfuerzo que se hace dentro, a fin de que todos los procesos que tenemos en esta corte sean céleres, dentro del marco de la Constitución y la ley”, expresó el

presidente de la CSNJPE, Hans Contreras Cuzcano.

Cabe señalar que la Corte Superior Nacional tiene a su cargo el juzgamiento de casos complejos de criminalidad organizada, narcotráfico y corrupción de funcionarios.

Su competencia, naturaleza jurídica y fines se rige de acuerdo a lo establecido en laLey N.° 30077 y los Decretos Legislativos N.° 1307 y N.° 1342, así como en la normativa procesal pertinente.

“Muchas veces se reclama, y con justa razón, seguramente, la demora de los procesos judiciales, pero tiene que tenerse en cuenta la complejidad de los casos en la Corte Nacional que superan algunos los cien, 200, 300 tomos, y, por ejemplo, un solo caso tiene 1 mil 800 tomos”, expresó.

No obstante, el titular de la CSJNPreconoció que los jueces, el personal jurisdiccional y administrativo despliegan todo el esfuerzo posible, así, indicó que las evaluaciones realizadas año tras año, demuestran mejoras respecto a la producción y celeridad.

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