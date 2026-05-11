PJ emite depósitos por más de S/18 millones a favor de niños en campaña de justicia

Andina/Difusión

Lima 11 May. (ANDINA) -

Diversos órganos jurisdiccionales del país emitieron órdenes por S/ 18 millones 720 mil 966 en los primeros días de la campaña nacional 'Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes' según el último reporte del equipo técnico del Poder Judicial.

La cifra corresponde a los conceptos depensión de alimentos, reparaciones civiles, indemnizaciones laborales y omisión a la asistencia familiar,entre otros.

De ese monto, S/ 10 millones 623 mil 139 corresponden a conceptos laborales (56.7 % del total), S/ 5 millones 898 mil 623 por pensión de alimentos (31,5 %), S/ 1 millón 279 mil 581 por reparaciones civiles (6,8 %) y S/ 919 mil 623 por omisión a la asistencia familiar (4,9 %).

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Endosos

El Poder Judicial informó también que, a la fecha, laCorte Superior de Limaendosó a las beneficiarias depósitos por S/ 5 millones 319 mil 189,La Libertadpor un monto de S/ 1 millón 770 mil 860 yLambayequepor S/ 1 millón 294 mil 918.

Asimismo, laCorte del Callaorealizó endosos por la suma de S/ 1 millón 015 mil 836,Cajamarcacon S/ 887 mil 464,Del Santapor S/ 867 mil 622 yPunocon S/ 594 mil 382.

Luego se ubicanLima Estecon S/ 588 mil 607,Icacon S/ 565 mil 423,Cuscocon S/ 543 mil 339,Arequipacon S/ 494 mil 550,Moqueguacon S/ 423 mil 049,Áncashcon S/ 404 mil 799,Juníncon S/ 382 mil 642, entre otras cortes.

También se han registrado órdenes de pagoen dólares: Corte del Santa con US$ 17 mil, Lima con US$ 8 mil 758, Huaura con US$ 6 mil 682, Callao con US$ 6 mil 521, Lima Norte con US$ 2 mil 113, sumando en total US$ 41 mil 073.

En regiones

La campaña'Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes'inició el pasado 5 de mayo y

se prolongará hasta el día 29 de este mes.

Además, se intensificará para llegar a lugares lejanos del Perú, comoUcayali,informó Hermógenes Vicente Lima Chayña, presidente de la Corte Superior de Ucayali, distrito judicial que cuenta con más de S/ 12 millones pendientes de pago en beneficio de 30 mil personas.

Por su parte, en laCorte de Arequipa,el Juzgado de Paz Letrado Mixto de Paucarpata, emitió cien sentencias sobre procesos de alimentos durante una intensa jornada maratónica que coincidió con el inicio de la campaña nacional. Gracias a ello se resolvieron casos relacionados con personas adultas mayores y menores de edad.

En tanto, durante el primer día de la campaña, laCorte de Punoentregó más de ochenta cupones endosados, que representan un monto superior a los S/ 244 mil, como resultado del trabajo articulado de todos los juzgados del distrito judicial. El lanzamiento de esta importante iniciativa se realizó desde las islas flotantes de Los Uros, acercando los servicios judiciales a las poblaciones más alejadas.