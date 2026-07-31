PJ emprende profunda transformación con despliegue de nueva plataforma única de servicios

Andina/Foto: Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, presentó la nueva plataforma única de servicios de la institución (SIJUD), punto de acceso al variado ecosistema de servicios digitales institucionales, el cual integra al nuevo Expediente Judicial Electrónico (EJE) como su principal componente.

“Nos encontramos ante un verdadero hito institucional para eliminar las barreras que históricamente han dificultado el acceso a los servicios judiciales, reforma tecnológica que ha llegado para quedarse de cara a la justicia digital que exige el siglo XXI”, señaló la magistrada durante la ceremonia de presentación de esta plataforma digital.

Este ecosistemacuenta con cuatro fases de implementación, la primera de ellas con un portal informativo que permitirá un acceso rápido a los servicios judiciales, en tanto que la segunda permitirá la consulta personalizada de expedientes judiciales con autenticación.

La fase tres permitirá orientar sobre los expedientes mediante el uso de Inteligencia Artificial generativa, a fin de entender las decisiones judiciales, mientras que la última significará la consolidación del ecosistema digital.

Servicios

Tello Gilardi explicó que el SIJUD, al integrar los principales servicios digitales de la institución, permitirá que la ciudadanía, juezas y jueces, las y los abogados, así como servidores jurisdiccionales

puedan acceder a ellos mediante una experiencia sencilla, accesible, segura, transparente e integrada.

“El SIJUD, junto al nuevo EJE, forman parte de una estrategia institucional orientada a construir un sistema de justicia interoperable e integrado, capaz de responder a las exigencias de una sociedad cada vez más digital”, refirió.

Recalcó que la justicia cumple de forma plena su misión cuando es accesible, comprensible y oportunaal considerar que detrás de cada expediente existe una historia de vida; una persona, una familia, una empresa o una comunidad que esperan una respuesta que proteja sus derechos.

“El acceso a la justicia no puede limitarse únicamente a la posibilidad de presentar una demanda, significa también conocer los derechos, comprender los procedimientos, acceder a información clara, realizar el seguimiento de los procesos y obtener una decisión dentro de un plazo razonable”, consideró.

Refirió también que la transformación digital requiere infraestructura, conectividad y plataformas avanzadas, pero, sobre todo, necesita personas comprometidas con el cambio: juezas y jueces dispuestos a liderar nuevas formas de trabajo como servidores preparados para innovar.

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