PJ: Expresan preocupación ante procedimientos disciplinarios a jueces

Perú.- Gobierno transfiere más de S/ 10.4 millones al Poder Judicial - Andina/Eddy Ramos

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

Diversas personalidades jurídicas, así como respetadas instituciones nacionales e internacionales, expresaron su preocupación ante el procedimiento disciplinario iniciado contra magistrados, entre ellos al juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, lo cual consideran una vulneración a la independencia judicial.

A través de una declaración pública en defensa del referido principio, el profesor emérito de Universidad de Friburgo (Alemania), José Hurtado Pozo, dio testimonio de las cualidades personales y profesionales de Prado Saldarriaga.

Al analizar el procedimiento abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Prado Saldarriaga y otros jueces, el jurista instó a recordar que las sanciones basadas en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales suponen una vulneración directa del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.

“El libre criterio interpretativo del juzgador, fundamentado en el bloque de constitucionalidad y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa una garantía inalienable para los ciudadanos”,señaló.

Por su parte, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos expresó, también, su enérgico rechazo a los actos de interferencia que, según esta institución, propicia y ejecutan contra la independencia del Poder Judicial, y hacia jueces probos y honestos que imparten justicia.

Esta declaración se suma a los pronunciamientos realizados en esa misma línea por otras instituciones vinculadas al servicio de justicia y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.

Entre ellos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Colegio Abogados de Lima (CAL) y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap).

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