PJ: Extinción de dominio permite defender soberanía ecológica frente a poder de mafias

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El juez supremo Víctor Antonio Castillo León destacó la importancia de la herramienta jurídica de extinción de dominio frente a la complejidad de las economías criminales que destruyen nuestro medio ambiente y vulneran la institucionalidad.

Fue al inaugurar, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, elseminario descentralizado ‘La extinción de dominio en la lucha contra los delitos ambientales y el crimen organizado’,con lo cual se dio inició a las actividades por el

Día del Juez y la Jueza.

Esta actividad académica, promovida por elSubsistema Especializado en Extinción de Dominiocon apoyo de laUnión Europea,cuenta con la participación de juezas y jueces supremos, y de otras instancias, así como personal jurisdiccional.

Castillo León señaló que, en los delitos ambientales, como laminería ilegal, tala ilegal y tráfico de fauna silvestre,la eficacia de laextinción de dominioradica endesmantelar las estructuras financieras que alimentan e incentivan el ilícito.“Es que, sin logística ni capital de trabajo, la organización criminal queda paralizada”,refirió.

El también presidente de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema explicó, además, que la criminalidad compleja no se detiene al encarcelar a los operarios operativos o mandos medios, sino alquebrar el flujo ilícito económicoy con extirpar directamente el motor logístico del delito: bienes, maquinarias, dragas, vehículos pesados y cuentas bancarias de empresas fachada.

Lee también: [ Perú realizará cuarto simulacro nacional de ciberataques para fortalecer seguridad digital]

El magistrado supremo sostuvo que los bienes, activos y riquezas de origen o destinación ilícita, obtenidos a costa del grave daño ocasionado al ambiente y mediante actividades vinculadas al crimen organizado, carecen de protección jurídica.

“En consecuencia, corresponde que dichos bienes sean incorporados al patrimonio del Estado, a fin de garantizar que sean destinados al interés público y evitar que continúen circulando o siendo utilizados para fortalecer las estructuras o economías delictivas”, dijo.

Bajo esa premisa, el juez supremo resaltó que la Corte Suprema del Poder Judicial y la Coordinación Nacional del Subsistema han diseñado una estrategia territorial que prioriza los recursos físicos e infraestructura permanente a las zonas donde el crimen organizado devasta la naturaleza.

A su vez, en sus palabras de bienvenida, el coordinador nacional delSubsistema Especializado en Extinción de Dominio,juez supremoManuel Luján Túpez,destacó que la extinción de dominio constituye una herramienta clave para recuperar y extinguir bienes de origen ilícito.

En tanto que la jefa del Proyecto de laUnión Europeatitulado Apoyo de las Fuerzas de la Ley en la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en el Perú,Eva Platero Aranda, indicó que esta herramienta tiene como objetivo

combatir las finanzas del crimen organizado.