PJ forma jueces con perfiles ad hoc para procesos de cibercriminalidad con aplicación IA

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

Desde la ciudad de Arequipa, el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga sostuvo que el Poder Judicial ha iniciado la formación de juezas y jueces con un perfil ad hoc para casos de cibercriminalidad, fenómeno delictivo que evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías y del uso de la inteligencia artificial (IA).

“Eso hace que tengamos que construir un perfil de magistrado con una formación ad hoc y ejercitar una práctica y regulación que articule, no solo al componente humano sino al componente tecnológico”, expresó.

Durante el taller, el también presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema refirió que tiene el encargo de construir una unidad especializada para la cibercriminalidad organizada.

Como se sabe, en laPrimera Reunión Preparatoria de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana,realizada en junio pasado, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, resaltó que la cibercriminalidad asistida por IA ha adquirido, en los últimos años, un perfil cualitativamente distinto al de la delincuencia convencional, a través de Deepfakes y suplantación de identidad digital.

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También por fraude y estafa digital automatizada, extorsión con contenido íntimo generado por IA, criminalidad organizada con soporte algorítmico y ataques a infraestructura crítica y sistemas institucionales, entre otros.

Por ello, el programa de capacitación en los distritos judiciales, promovido por la Corte Suprema, aborda los desafíos que plantea la cibercriminalidad organizada, fenómeno delictivo que evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías y del uso de la inteligencia artificial.

En ese contexto, los talleres buscan fortalecer las competencias de los magistrados y promover la formación de jueces especializados capaces de afrontar con solvencia jurídica y técnica las nuevas modalidades delictivas que ahora están potenciadas con la IA.

Así, la capacitación especializada que culminará el 30 de octubre del presente año permitirá que las y los jueces en materia penal de Arequipa y de otras cortes sean capaces de conformar una unidad especialidad para procesar la cibercriminalidad organizada.

Se debe señalar que otro importante objetivo del programa es fortalecer la calidad de las decisiones judiciales y promover criterios uniformes en la determinación de la pena.

ElPoder Judicial creó el Grupo de Alto Nivel para la Aplicación de la Pena Justa y contra la Cibercriminalidad Organizada con la finalidad de la aplicación de penas justas y medidas pertinentes y legales por parte de las juezas y jueces penales.Asimismo, para afrontar la cibercriminalidad organizada que requiere una jurisdicción especializada.

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