PJ: jueces de Iberoamérica están llamados a liderar innovación en sistema de justicia

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, expresó que las juezas y los jueces de Iberoamérica están llamados a liderar la eficiencia, la innovación y el progreso de los sistemas judiciales desde su compromiso cotidiano con la ciudadanía para hacerlos realidad.

“La eficiencia solo será valiosa si fortalece la justicia, la innovación solo tendrá sentido si protege la dignidad humana y el progreso solo será auténtico si nadie se queda atrás”, enfatizó la autoridad judicial peruana.

Añadió que las magistradas y magistrados, como guardianes de derechos,construyen la confianza al servicio de millones de personasque esperan respuestas modernas, justas, oportunas y humanas.

Así lo señaló durante la inauguración de laPrimera Reunión Preparatoria de la XXIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realiza en Lima, bajo el título de ‘Inteligencia artificial y justicia’.

Este encuentro, que durará hasta este viernes 12 de junio,cuenta con la participación de diversas delegaciones de poderes judiciales de 23 países, entre ellos, seis titulares de la máxima magistratura de su respectivo país.

Destacó, también, queesta reunión preparatoria aborda una temática de gran relevancia como es la inteligencia artificial (IA), de la cual el sistema de justicia no es ajeno.

Innovación

Tello Gilardi sostuvo, además, queninguna innovación será legítima si se aparta de la dignidad humana, del debido proceso y de la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones judiciales.

“Es cierto que la tecnología puede acelerar procesos, optimizar recursos y ampliar el acceso a la información, pero el valor de la justicia no se mide necesariamente en velocidad y eficiencia, sino en el impacto que causa en la vida de cada persona que busca amparo y la tutela de sus derechos”, refirió.

La magistrada informó queson tres grandes ejes temáticos que orientarán el trabajo de esta reunión: uno aborda el uso de la IA en la administración de justicia y en la gestión de la jurisprudencia.

El segundo se ocupa de su aplicación en la elaboración de proyectos de decisiones judiciales, en tanto que el tercero analiza los beneficios, los desafíos y riesgos que estas tecnologías plantean para los derechos fundamentales.

Reconocimiento

Por otro lado,recordó que el Poder Judicial de Perú fue reconocido en el ámbito iberoamericano por su liderazgo en la implementación de las Reglas de Brasiliay en la promoción del acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, destacó queel año 2023, este poder del Estado obtuvo el primer lugar en el concurso de Buenas Prácticas de la Comunidad Jurídica Iberoamericana con el Programa Justicia Itinerante, el cual se ha transformado en una política permanente a través de la Ley n.° 31968 y su reglamento.

La autoridad judicial peruana expresó también suagradecimiento al secretario pro tempore y presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, Herman Benjamín, quien intervino de manera virtual.

El agradecimiento fue extendido, asimismo, al secretario permanente y ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, John Pérez Brignani, por su liderazgo en la conducción de la Cumbre.

De igual modo,expresó su agradecimiento a todas las delegaciones extranjeras participantesy su disposición al diálogo, así como al coordinador peruano ante la Cumbre, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ramiro Bustamante Zegarra.

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