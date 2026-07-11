PJ: Naciones Unidas destaca consolidación de Subsistema de Extinción de Dominio peruano

Andina/Ricardo Cuba

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

La jefa de la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), Brigitte Strabel-Shaw, destacó la consolidación del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio (SEED) peruano.

Tras remarcar los esfuerzos del Perú para fortalecer la recuperación de activos de procedencia ilícita, resaltó que la labor del referido subsistema no es aislada, sino un proceso continuo que requiere compromiso institucional, conocimiento técnico especializado y cooperación permanente.

“Permítame reconocer los hitos que ha cumplido esta institución (Subsistema Especializado en Extinción de Dominio) y agradecerles por su compromiso en cuidar los activos del país, y también reconocer las estrategias para combatir la corrupción y el crimen organizado”,anotó.

La funcionaria de Naciones Unidas reconoció, también, la labor de la UNODC en la lucha contra la corrupción, fundamento principal de la identificación y confiscación de los activos que tienen un origen ilícito.

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Asimismo, destacó la relevancia de medidas que permitan utilizar las herramientas más eficaces para combatir la corrupción, lo cual ha sido importante en casos donde es casi imposible recuperar los activos de procedencia ilícita.

“Pero hay medidas de seguridad que se pueden hacer para poder recuperar estos activos, y en el Perú también se han desarrollado para confiscar esos activos”, remarcó.

De igual modo, señaló que, frente a este problema, la cooperación internacional no es una opción, sino es una base fundamental y una prioridad para trabajar en el combate contra la corrupción en Latinoamérica y el Caribe.

El SEED recientemente cumplió siete años de creación, con 24 órganos jurisdiccionales permanentes en todo el país, bajo la coordinación nacional del juez supremo titular Manuel Luján Túpez.

De acuerdo con las cifras estadísticas, desde el 2019 hasta mayo de este año, este subsistema ha extinguido a la criminalidad un caudal económico que supera los US$ 215 millones (equivalente a más de S/ 735 millones), producto del delito.

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