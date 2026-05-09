PJ: publican resolución con ‘motivación en serie’ relacionada a recursos de casación

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que preside el juez Aldo Figueroa Navarro, publicó la resolución (auto de calificación) con ‘motivación en serie’ o ‘motivación única’ que define la situación de 555 recursos de casación presentados ante este colegiado.

El magistrado explicó que

la ‘motivación en serie’ es un método de trabajo inédito en la Corte Suprema que busca la celeridad, la predictibilidad y transparencia de las decisiones judiciales.

Asimismo, sostuvo que esta técnica procesal tiene el propósito de innovar la gestión del despacho, hacer efectivo los principios de economía y celeridad procesal, así como contribuir a la descarga procesal.

El juez supremo remarcó que una de sus principales ventajas es que fomenta la predictibilidad, es decir, permite que los usuarios del sistema puedan prever posibles respuestas a sus pretensiones de justicia.

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“Esto, a su vez, redundará en la seguridad jurídica; es un mensaje para los contribuyentes y los inversionistas, quienes podrán saber cuáles son las grandes líneas jurisprudenciales que utiliza la Corte Suprema para resolver los casos”,señaló.

Añadió quela ‘motivación en serie’ permite al o la justiciable obtener una respuesta del Poder Judicial en un tiempo menor y evita que su caso espere meses o años para ser resuelto.

Además de Figueroa Navarro, esta sala la integran las y los magistrados César Proaño Cueva, Omar Toledo Toribio, Diana Rodríguez Chávez y Liliana Dávila Broncano.

De otro lado, Figueroa Navarro descartó que la ‘calificación en serie’ transgreda las garantías procesales que protegen a los litigantes en el transcurso de los procesos judiciales.

El ‘auto de calificación’ expedido tiene más de 900 páginas y está estructurado para explicar en detalle a los litigantes las razones por las que se les consideró ‘bien concedido’ o no, el recurso de casación.

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