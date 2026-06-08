PJ: Sala Penal Permanente Suprema programa la calificación de 120 recursos de casación

Andina/Eddy Ramos

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez decano Víctor Prado Saldarriaga, realizó la programación (agendamiento) para calificar 120 recursos de casación durante la tercera jornada extraordinaria de descarga procesal que realiza ese despacho.

Asimismo,en un solo día, se preparó y habilitó un estimado de ochenta revisiones de sentenciapara su correspondiente redistribución a la Sala Penal Transitoria, conforme a lo dispuesto mediante la Resolución Administrativa 08-2026-SP-CS-PJ.

Este tribunal supremo efectuó, también, la revisión de impedimento respecto a cien causas, es decir verificar qué juezas o jueces están hábiles para intervenir en futuras audiencias, así como la regularización de treinta actas de audiencia.

La sesión de trabajo extraordinaria contó, además, con ladirección presencial del magistrado supremo e integrante del colegiado, Manuel Luján Túpez, quien, junto al personal jurisdiccional y administrativo de la sala, depuraron diversos expedientes.

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Con estas acciones,la Sala Penal Permanente trabaja de manera ininterrumpidapara equilibrar las metas institucionales y ofrecer una respuesta oportuna.

En esta nueva jornada, las y los magistrados, así como el personal jurisdiccional,se reunieron de manera voluntaria, un día no laborable, para clasificar la documentación de esta sala suprema afectada por sobrecarga procesal.

Como se recuerda,durante la primera jornada de descarga extraordinaria participaron, también de manera voluntaria, secigristas, es decir estudiantes de Derecho que consolidan su profesión al incorporarse en la Corte Suprema para fortalecer la labor jurisdiccional.

En tanto que, en la segunda jornada, realizada en marzo pasado,esta sala suprema logró depurar siete mil documentos, los que serán destinados al archivo de la más alta instancia del Poder Judicial. También, se realizaron 170 notificaciones para emitirse en día hábil.

Además de Prado Saldarriaga y Luján Túpez, este tribunal supremo está conformado por el juez Saúl Peña Farfán y las magistradas María del Carmen Paloma Altabás Kajatt y Sara del Pilar Maita Dorregaray.

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