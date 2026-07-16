PJ tramita 3,400 procesos de tenencia y régimen de visitas con expediente electrónico

Archivo - Perú.- Poder Judicial resolvió cerca de 1,500 casos de pensionistas en menos de un mes - Andina/Andrés Valle - Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Desde el mes de febrero a la fecha, el Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi, ha tramitado más de 3,400 procesos de Familia, en lo que respecta a tenencia, régimen de visitas y sus correspondientes variaciones, mediante el Expediente Judicial Electrónico (EJE), lo que marca un hito en la administración de justicia.

Así lo reportó Tello Gilardial declarar inaugurada, de manera virtual, la implementación del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para los referidos procesos en las cortes de Huánuco, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Sullana y Tumbes.

De esa manera, la institución judicial logró la puesta en marcha de las plataformas digitales para la atención de esos casos en 385 órganos jurisdiccionales.

“Estas cifras representan mucho más que indicadores tecnológicos, reflejan la decisión del Poder Judicial de construir una institución moderna, transparente, innovadora y siempre centrada en la persona y su dignidad”, expresó Tello Gilardi.

La jueza suprema destacó que el EJE y la MPE constituyen herramientas al servicio de los derechos fundamentalesy una respuesta concreta al desafío de brindar una justicia de familia más accesible, célere y libre de barreras, en concordancia con las 100 Reglas de Brasilia.

Ello como parte del firme compromiso institucional de fortalecer la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inspirado en la Convención sobre los Derechos del Niño, el principio del interés superior del niño, y el mandato de la Constitución, que impone proteger a la familia y a la niñez, dijo.

Recordó que, en la especialidad de Familia, cada expediente es más que actuaciones procesales, pues existen personas, historias de vida, relaciones complejas y, muchas veces, niñas, niños y adolescentes que esperan una decisión oportuna que les devuelva estabilidad, seguridad y tranquilidad.

“La justicia de familia constituye una de las áreas más sensibles de nuestro sistema judicial, en ella no solo resolvemos conflictos jurídicos; también protegemos vínculos familiares, garantizamos derechos y ofrecer respuestas oportunas que pueden marcar el futuro de niñas, niños y adolescentes”, señaló.

La magistrada explicó que las tecnologías adquiridas reducen tiempos de tramitación, facilitan el acceso a los expedientes, evitan desplazamientos innecesarios y brindan mayor transparencia a cada actuación judicial.

Modernización de la justicia

En tanto, la presidenta de la Comisión de Trabajo del EJE, jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, refirió que la implementación del EJE y la MPE en 61 órganos jurisdiccionales de siete cortes constituyen la modernización del sistema de justicia.

Sostuvo que resolver con mayor oportunidad y calidad los conflictos que afectan la vida de las personas es un imperativo el Poder Judicial, y que cuando la innovación se pone al servicio de la justicia, el proceso judicial deja de ser solo un trámite y es efectivo para proteger derechos.

“Este logro es fruto del compromiso de todos y de todas: de magistrados, magistradas, servidores, personal jurisdiccional, administrativo y equipos técnicos que han hecho posible hoy esta transformación”, resaltó.

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