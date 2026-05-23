PJ: Unidad de Flagrancia de Lima Este dicta detención judicial por fraude informático

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte de Lima Este dictó siete días de detención judicial en casos de flagrancia contra Edgardo Adrián Oré Llantoy, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de fraude informático, en agravio de Carlos Zavaleta Grández.

Lajueza Geraldine Cárdenas Guevara impuso la medidapor el plazo antes indicado luego de verificar que, en este caso, se cumplen los cuatro requisitos que exige la ley para su aplicación.

Estos son que el requerimiento de detención judicial en flagrancia se produjo dentro de las 24 horas de ocurrido el arresto, la detención fue legal, que existen suficientes elementos de convicción que vinculan de manera preliminar al imputado y existe el peligro procesal.

En este lapso, la representante de la Fiscalía, Luz Córdova Padilla, quien formuló el requerimiento, realizará las diligencias urgentes e inaplazables como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones; asegurar y recabar más elementos de convicción, individualizar los hechos y otros actos de investigación.

Lee también: Gobierno incauta bienes e insumos provenientes de la minería ilegal en Madre de Dios

Tras concluir la audiencia tanto la fiscal como la defensa técnica expresaron su conformidad con la decisión judicial, en tanto la magistrada puso a disposición del Ministerio Público a Oré Llantoy para que continúe con la investigación preliminar.

La jueza Cárdenas Guevara precisó que la detención judicial en flagrancia se computará desde el 20 de mayo del 2026, a las 20:11 horas, cuando fue detenido el imputado hasta el 27 de mayo a la misma hora.

Los hechos que originaron esta investigación ocurrieron la noche del 19 de mayo luego que la víctima Zavaleta Grández fue víctima del robo de su teléfono, en el distrito de La Molina, por parte de un individuo a bordo de una moto lineal, escoltado al parecer por dos unidades móviles.

Momentos después del hecho los delincuentes ingresaron a sus cuentas bancarias en tres entidades bancarias, desde donde, a través de lamodalidad Thief Transfer, hicieron transferencias hasta por un monto de 24 mil 900 soles. El agraviado denunció incluso que los delincuentes hicieron uso del aplicativo de WhatsApp para solicitar diferentes sumas de dinero a sus contactos.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });