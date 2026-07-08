PJ ve con expectativa compromiso de Keiko Fujimori de fortalecer unidades de flagrancia

Andina/Poder Judicial Destaca Compromiso De Keiko

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó que la institución a su cargo aguarda con mucha expectativa el compromiso del nuevo gobierno para fortalecer las unidades de flagrancia a nivel nacional y de esa manera enfrentar con eficacia la inseguridad ciudadana que agobia al país.

“Vemos con mucha expectativa que el nuevo gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer las unidades de flagrancia a nivel nacional, política que, desde este poder del Estado, en coordinación con los operadores de justicia, seguiremos trabajando, a pesar de las limitaciones presupuestales”, indicó.

Así lo sostuvo durante su intervención en la inauguración del III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva-2026, que se prolongará hasta el jueves, con la participación de jueces, fiscales, policías y defensores públicos de todo el país.

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Tello Gilardi señaló que la presidenta electaKeiko Fujimori identificó a las unidades de flagrancia como la piedra angular de su propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadanay la criminalidad organizada.

“El desafío del próximo Gobierno no será empezar desde cero, porque encuentra toda una estructura por la cual hemos trabajado y seguiremos haciéndolo, como lo vamos a demostrar con los resultados de este encuentro y resultados concretos para el país”, remarcó.

Cabe recordar que durante el debate presidencial 2026, en el segmento Seguridad Ciudadana, Fujimori Higuchi señaló que en su Gobierno “ las unidades de flagrancia se convertirán en la piedra angular de un sistema de justicia renovado”.

Por otra parte,Tello Gilardi reafirmó su convencimiento de la eficacia de las unidades de flagranciaen la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada. Sostuvo que durante el año 2025 y en lo que va el 2026, ingresaron a las unidades de flagrancia 51 mil 122 casos, de los cuales fueron resueltos 47 mil 279.

“Esta cifra representa una capacidad de respuesta del 93 %, precisando que estos casos han sido resueltos en plazos menores de 72 horas”, señaló Tello Gilardi.

Añadió que en estas unidades no solo se han visto delitos menores, sino también otros delitos graves que han merecido penas de hasta 35 años de pena privativa de la libertad.

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En otra parte de su intervención, la autoridad judicial expresó que, gracias al esfuerzo conjunto del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario,se cuenta con un sistema nacional de justicia especializado en flagrancia delictiva, el cual constituye una de las reformas más importantes del sistema de justicia penal.

Añadió que por primera vez el país cuenta con un marco legal que reconoce el sistema nacional de justicia especializado en flagrancia delictiva como una política pública permanente, la cual establece mecanismos claros de coordinación, articulación y fortalecimiento institucional.

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