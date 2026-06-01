Pleno debatirá dictámenes sobre saneamiento de límites y organización territorial

Andina/Pleno Debatirá Este Miércoles Dictámenes

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

Este miércoles 3 de junio, a las 15:00 horas, se desarrollará un Pleno temático en el que se debatirán dictámenes sobre saneamiento de límites y organización territorial. Así lo acordó el Consejo Directivo del Parlamento, que sesionó con la conducción del presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi.

La decisión se adoptó a solicitud de las congresistas Ana Zegarra, Norma Yarrow y Alejandro Cavero, presidenta y expresidentes de la Comisión de Descentralización, respectivamente.

Entre los dictámenes están el Proyecto de Ley 14475, que propone la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de Carabaya, en Puno; el PL 14131, que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de la provincia de Angaraes, en Huancavelica; el PL 14129 que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de la provincia de Tambopata y sus distritos, en Madre de Dios, entre otras propuestas legislativas.

Orden del día

El Consejo Directivo del Congreso acordó también pasar a la Orden del Día 73 dictámenes favorables de proyectos de ley, provenientes de diferentes comisiones.

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De igual forma, pasan a la Orden del Día tres dictámenes que recomiendan la insistencia de diversos proyectos de ley, y una que recomienda el allanamiento a la autógrafa de los proyectos de ley 2554, 5493, 5847 y otros, que propone modificar diversas leyes a fin de fortalecer el rol de los gobiernos locales en los procesos de formalización de la propiedad informal.

También pasó a la Orden del Día la Moción 21875 que propone que el Plenootorgue a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora, por el plazo de 60 días calendario, a fin de que investigue laspresuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral del 12 de abril de 2026y los hechos conexos que llevaron a la demora y a la no instalación de mesas de sufragio.

Interpelación al ministro Reyes

En otro momento, el Consejo Directivo acordó, por unanimidad, que será dos horas el tiempo de debate en la sesión de interpelación al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes, programada para este

jueves 4 de junio a las 10:00 horas.

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Dicho tiempo será distribuido de forma proporcional entre las diferentes bancadas. No habrá minutos adicionales ni interrupciones.

El titular del Mincetur deberá responder un pliego de 20 preguntas contenidas en la Moción de Orden del Día 21875, referidas al Acuerdo de Profundización Económico Comercial Perú-Brasil.

(FIN) RAI/FHG

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