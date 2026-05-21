Pleno del Parlamento propone creación del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

La representación nacional aprobó, por amplia mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 12507, 13015, 13023, 13228, 13309, 13243/2025 y 13270, el cual propone -con texto sustitutorio- la creación del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú.

Durante la sustentación de la iniciativa, el congresista Segundo Montalvo Cubas, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, explicó que el Colegio de Cirujanos Dentistas ya tiene su norma de creación, la Ley 15.251 (Ley que crea el Colegio Odontológico del Perú), pero lo que se está haciendo ahora es proponer una nueva ley, considerando las modificaciones planteadas en los proyectos acumulados.

Lee también: [Elecciones 2026: Keiko Fujimori promete ampliar Línea 1 del Metro hasta Jicamarca]

“De acuerdo con los criterios de mejor regulación y coherencia normativa, cuando las modificaciones excedan el 30% de la ley vigente, corresponde emitir una nueva ley integral que garantice sistematicidad, ordenamiento, seguridad jurídica y adecuada aplicación administrativa”, precisó.

Asimismo, manifestó que, “Esta propuesta permite un ejercicio profesional más regulado, ético y competente, con impacto directo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y tratamiento de enfermedades del sistema estomático (relacionado al estómago), contribuyendo a la salud integral de la población”.

El legislador sostuvo que la actual Ley 15251 y su reglamento presentan una estructura orgánica desfasada respecto de las actuales exigencias de gobernanza, control interno, descentralización y transparencia.

El nuevo texto del dictamen establece una arquitectura institucional moderna, consejo nacional, consejos regionales, órganos administrativos, órganos electorales autónomos, patrimonios autónomos, argumentó.

La iniciativa fue aprobada en primera votación con 83 votos a favor, tres en contra y 8 abstenciones y exonerada de la segunda votación con más de 80 votos.

(FIN) NDP/HTC/RMCH