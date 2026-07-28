Poder Ejecutivo oficializa nombramiento del Gabinete Ministerial presidido por Galarreta

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de los integrantes del Gabinete Ministerial, presidido por Luis Galarreta, quienes juraron hoy ante la presidenta de la república, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

La oficialización de la designación de los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de los ministerios, se realizó mediante sendas resoluciones supremas publicadas hoy en la Edición Extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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Mediante Resolución Suprema N° 223-2026-PCM, fue oficializado el nombramiento de Luis Fernando Galarreta Velarde, como presidente del Consejo de Ministros.

Mediante la Resolución SupremaN° 224-2026-PCM, se oficializó la designación de Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, como ministro de Relaciones Exteriores.

Del mismo modo, a través de la Resolución Suprema N° 225-2026-PCM, fue oficializada la designación de Rafael Jorge Belaúnde Llosa, como ministro de Defensa.

A través de la Resolución Suprema N° 226-2026-PCM, se oficializó la designación de Elmer Rafael Cuba Bustinza, como ministro de Economía y Finanzas.

Asimismo, con la Resolución Suprema N° 227-2026-PCM, fue oficializado el nombramiento de César Augusto Astudillo Salcedo, como ministro del Interior.

A través de la Resolución Suprema N° 228-2026-PCM, se oficializó el nombramiento de Ernesto Julio Álvarez Miranda, como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

También, con la Resolución Suprema N° 229-2026-PCM, fue oficializada la designación de José Antonio Chang Escobedo, como ministro de Educación.

Asimismo, a través de la Resolución Suprema N° 230-2026-PCM, se oficializó la designación de Luis Williams Dyer Fernández, como ministro de Salud.

Mediante la Mediante Resolución Suprema N° 231-2026-PCM, fue oficializado el nombramiento de Marco Antonio Vinelli Ruiz, como ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Igualmente, mediante la Resolución Suprema N°232-2026-PCM, fue oficializado el nombramiento de Juan Manuel Cosme Sheput Moore, como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Asimismo, con la Resolución Suprema N° 233-2026-PCM, se oficializó la designación de Juan Carlos Requejo Alemán, como ministro de la Producción.

Del mismo modo, con la Resolución Suprema N° 234-2026-PCM, se oficializó la designación de Rogers Martín Valencia Espinoza, como ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Igualmente, mediante la Resolución Suprema N° 235-2026-PCM, fue oficializado el nombramiento de Guillermo Shinno Huamaní, como ministro de Energía y Minas.

Mediante la Resolución Suprema N° 236-2026-PCM, se oficializó el nombramiento de Rafael Rey Rey como ministro de Transportes y Comunicaciones.

Del mismo modo, con la Mediante Resolución Suprema N° 237-2026-PCM, fue oficializado la designación de Mauricio Fernando Arnillas Gonzales como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

A través de Resolución Suprema N° 238-2026-PCM, también se oficializó la designación de María Magdalena Seminario Marón, como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Del mismo modo, mediante la Mediante Resolución Suprema N° 239-2026-PCM, fue oficializado el nombramiento de Vladimiro Huaroc Portocarrero, como ministro del Ambiente.

También mediante la Resolución Suprema N° 240-2026-PCM, fue oficializado el nombramiento de Alberto Ismael Beingolea Delgado como ministro de Cultura.

Igualmente, a través de la Resolución Suprema N° 241-2026-PCM, se oficializó la designación de Maritza Ivonne Canales Martínez como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema N° 242-2026-PCM, se encargó temporalmente el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en vista que el titular del referido sector, Arnesto Álvarez Miranda, ha solicitado licencia sin goce de haber, por motivos personales, desde el 28 de julio hasta el 5 de agosto del presente año.

Previamente y mediante sendas resoluciones supremas, el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias formuladas por los ministros de Estado que conformaron el gabinete ministerial del anterior gobierno.

(FIN) HTC/CVC