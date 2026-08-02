Poder Judicial celebra este martes 4 de agosto ceremonia por el Día del Juez y la Jueza

Andina/Difusión

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El Poder Judicial informó que la presidenta de ese poder del Estado, Janet Tello, brindará este martes 4 de agosto un mensaje institucional durante la ceremonia central por el “Día del Juez y la Jueza”, acto solemne en que el que está prevista la participación de la jefa de Estado, Keiko Fujimori.

La actividad se llevará a cabo en el Salón Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia y tiene como propósitoreconocer el trabajo diario de los magistrados y magistradasen la protección de los derechos fundamentales, la paz social y el Estado de Derecho.

El discurso de orden estará a cargo del juez supremo titular, Wilber Bustamante, quien rendirá un homenaje póstumo aCésar Fernández Arce, expresidente de la Corte Suprema de Justicia endos ocasiones.

A la ceremonia han sido invitados, además, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados,Miguel Torres Morales y Óscar Reto Otero, respectivamente; así como diversas autoridades políticas, juezas y jueces supremos titulares, entre otros.

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Otras actividades

Además, mañana lunes 3 de agosto, un día previo a la ceremonia central, se realizará el conversatorio ‘Reforma judicial desde el Poder Judicial: avances y desafíos’, en el auditorio César Vallejo, ubicado en el cuarto piso de Palacio de Justicia.

El programa conmemorativo concluirá el 5 de agosto con la conferencia ‘La Comisión de Venecia y la independencia judicial en el Perú’, que se desarrollará en la Sala de Juramentos.

El Decreto Ley N.° 18918 de 1971, estableció el 4 de agosto como el Día del Juez y dispuso la realización anual de actividades destinadas a destacar la labor de quienes contribuyen a la administración de justicia.

En el 2020, a propuesta de Tello Gilardi, entonces presidenta de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema aprobó que la ceremonia central se denomine “Día del Juez y la Jueza”.