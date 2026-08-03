Poder Judicial condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

Andina/Prensa Presidencia

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El exgobernador regional de La Libertad y excandidato presidencial, César Acuña Peralta, fue condenado por el Poder Judicial a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación a la libertad de trabajo.

Según informan diversos medios de comunicación, el también líder del partido político Alianza Para el Progreso, recibió esta sentencia que fue impuesta por el juzgado Penal Unipersonal de La Libertad en mayo pasado.

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De acuerdo a las mismas fuentes que accedieron a la sentencia, el exgobernador regional incumplió una sentencia laboral firme que ordenaba el pago de 88 mil 525 soles a favor de una maestra cesante ya fallecida y representada por su hijo.

El monto señalado correspondía a la bonificación que la docente extinta no percibió a causa de un error de cálculo del Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de César Acuña.

No obstante, considerando que el excandidato presidencial carecía de antecedentes penales y era mayor de 65 años al momento de la comisión del delito, la pena que inicialmente era de 2 años, se redujo a un año y seis meses suspendidos, es decir sin prisión efectiva.

Esta pena fue suspendida bajo la condición de que el sentenciado cumpla determinadas reglas de conducta, como no variar de domicilio sin previa autorización judicial, no cometer nuevo delito de naturaleza similar, comparecer cada 30 días a la Oficina de Control y justificar sus actividades, y cumplir con el pago de 97 377 soles a favor del hijo de la fallecida maestra, que incluye el monto fijado en el proceso y una reparación civil de 8 852 soles.

(FIN) HTC/JCR