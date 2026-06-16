Poder Judicial confirma resolución que archiva caso Cócteles

Andina/Eddy Ramos

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional manteniendo el sobreseimiento de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el caso Cócteles.

"La sala declaró infundados los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos", informó la Corte Superior Nacional en sus redes sociales.

Tambiénse declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Mark Vito Villanellay la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., comprendidos en este caso.

En ese sentido, se revocó el extremo que mantenía la investigación en su contra, ordenó el sobreseimiento definitivo por el presunto delito de lavado de activos y dispuso el levantamiento de todas las medidas en su contra.

La resolución de la sala precisa de forma expresa que la confirmación de este archivo impide al Ministerio Público reactivar, reformular o introducir de manera indirecta la misma matriz de hechos y fundamentos jurídicos contra los investigados.Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, saludó la decisión del Poder Judicial.

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