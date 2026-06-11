Poder Judicial continúa preparándose para Cumbre Judicial Iberoamericana

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Poder Judicial continúa este jueves con la Primera Reunión Preparatoria de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, en donde se debatirán y aprobarán proyectos que serán vistos durante el mencionado evento.

Durante la presente jornada, se presentaroncuatro proyectos,siendo uno de ellos el de la ‘Plataforma iberoamericana de jurisprudencia inteligente, gestión documental y datos judiciales’.

También se presentó el proyecto ‘Sistema iberoamericano de productividad jurisdiccional y redacción asistida con supervisión humana’, precisó el

Poder Judicial.

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Asimismo, se debatirán las iniciativas ‘Marco iberoamericano sobre gobernanza, transparencia, explicabilidad, protección de datos, ética, capacitación y difusión para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial’ y ‘Marco iberoamericano de riesgos, sesgos, evidencia digital y protección de personas vulnerables’.

LaPrimera Reunión Preparatoriade laXXIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericanainició ayer miércoles 10 y culminará este viernes 12 de junio.

En el evento, que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia, participan representantes de los poderes judiciales de 23 países de

Iberoamérica.