Poder Judicial: Corte de Lambayeque implementa cuarto tramo de oralidad civil

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Poder Judicial implementó el cuarto tramo de la oralidad civil en la Corte de Lambayeque, la cual alcanza un nivel de expansión que permite a este modelo procesal brindar mayor celeridad y eficacia en los procesos judiciales sobre la referida materia.

Esta corte inició la aplicación de la oralidad civil, con el primer tramo, en marzo del 2022; en diciembre del mismo año se implementó el segundo en la sede central; mientras que el año pasado, en el mes de julio, se inauguró la expansión de la oralidad en su tercera etapa, en la provincia de Jaén.

Con el cuarto tramo, inaugurado el viernes 19, ingresaron a este nuevo sistema de administración de justicia en un juzgado civil y juzgado de paz, ambos de Cutervo, asimismo, los juzgados en materia civil y de paz, los dos de la provincia de San Ignacio.

Se debe resaltar que, con la incorporación de Cutervo y San Ignacio, ambas provincias de Cajamarca bajo la jurisdicción de la Corte de Lambayeque, este distrito judicial alcanza 19 órganos jurisdiccionales integrados al modelo, cifra que la ubica en segundo lugar en el país, solo detrás de la Corte de Lima.

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En representación de lapresidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ypresidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, Ramiro Bustamante Zegarra, presidió la referida ceremonia, a la que asistieron juezas y jueces de la corte norteña.

“Lambayeque es la única corte que ha logrado implementar un cuarto tramo y este hecho reviste una particular importancia dentro del proceso nacional de expansión de la oralidad civil, que es posible gracias al liderazgo y esfuerzo de jueces y servidores judiciales”,expresó.

El magistrado recalcó, en su discurso, que la descentralización de la justicia ocupa un lugar central dentro del proceso de expansión de la oralidad civil, en el marco de la política institucional del Poder Judicial, como lo establece su Plan Estratégico Institucional.

En lo que va del año, 17 cortes superiores en todo el país han logrado implementar un segundo tramo de la oralidad y siete han alcanzado el tercer tramo.

Actualmente, el sistema nacional de oralidad civil está conformado por 48 salas superiores, 149 juzgados especializados y 41 juzgados de paz letrados.

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